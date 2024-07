Manželé Čistečtí žijí v nedaleké ulici Přátelství zhruba 200 metrů od zaniklé pobočky. Do centra Jičína jezdí městskou dopravou, ale protože chodí na procházky, někdy se tam vydají pěšky. Každý však podle nich takovou možnost nemá. Velká část obyvatel panelového sídliště tam žije od jeho výstavby v osmdesátých letech.

„Pošta nám tady hodně chybí. Musíme až do města, je to asi kilometr a půl. Navíc tam ani nejde pořádně zaparkovat. Já tam jezdím autem a před osmou ráno už není místo. Když si potom vezmu lístek s pořadovým číslem, čekám třeba půl hodiny a přitom jsou přede mnou jenom tři lidi,“ stěžuje servírka Renata Křížová v ulici Na Jihu, kde pošta sídlila v objektu takzvaného Bunkru.

„Pošta tady byla šikovná. Někoho tam dovezou děti, ale jsou tu lidé, kteří do autobusu ani nevylezou. My se tam občas vypravíme pěšky, což teď jde, ale horší je to v zimě. Ale jinak si myslím, že hlavní pošta funguje dobře,“ uznává důchodkyně Marie Čistecká.

Názory na zánik úřadovny a fungování té stávající v Šafaříkově ulici se různí, většina dotázaných však kroutí hlavou nad tím, že Česká pošta nechala pouze jednu filiálku v okresním městě.

„Zaráží mě, že ve městě jako je Jičín je jenom jedna pošta. Ale hodnotit úroveň pobočky nemohu, protože nejsem místní,“ zamýšlí se Josef Vosáhlo z Vysokého Veselí.

Poštovním doručovatelkám rozhodnutí státního podniku usnadnilo práci. Jedna z nich má na starosti právě ulice na sídlišti Nové Město.

„Také si myslím, že lidem tady pošta chybí. Na druhou stranu je to sice pro starší asi těžší a složitější, ale jinak je hlavní pošta docela dobře dostupná. A pro nás je to ulehčení práce, protože dříve jsme ukládali zásilky na dvou místech a teď pouze na jednom. Museli jsme si pamatovat, kdo spadá pod hlavní poštu, a kdo pod poštu, které se říkalo pětka,“ vysvětluje poštovní úřednice rozvážející na kole zásilky, která však nechce zveřejnit své jméno.

Budova Bunkru patří městu a místo bývalé pošty je dnes zázemí knihovny.

„Jsou tam sklady knih, malá dílna pro údržbáře a maminkám s malými dětmi tam odkládáme kočárky,“ upřesňuje ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně Jana Benešová.

Na jičínské radnici se vloni v květnu zastupitelé zabývali možností zřízení služby Partner Plus, která Česká poštu městům nabízí jako alternativu. Nakonec však rozhodli, že nabídku nevyužijí a náklady na její provoz raději použijí na lepší dopravní dostupnost na hlavní poštu.