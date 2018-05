Jičín má krásnou zeleň, ale je jí málo

Jičín – Lipová alej, zámecký park, Libosad, vrch Čeřovka, ale také Fialka, zelené ostrůvky na mapě Jičína. Místa, kam se chodíme vyvětrat, vyčistit si hlavu, odpočinout očím. Jak ale ukazuje průzkum, podíl zelených ploch na území města je pouhých dvacet procent. Republikový průměr přitom činí 49 procent.

Valdštejnská lodžie v Jičíně a okolní park, kde byl letos vysazen strom pro Olgu Havlovou.Foto: Deník/Iva Kovářová

Čísla vycházejí z dat Českého statistického úřadu, do zeleně jsou započítány zahrady, ovocné sady, travní porosty a lesní plochy. Jičín je tak v porovnání s jinými městy v okrese nejméně zelený. Například v Kopidlně mají 40 % zeleně, v Nové Pace 53 a ve Staré Pace dokonce šedesát procent. Tady ale tvoří značnou část zeleně lesy.



Jičínští o své významné zelené lokality zodpovědně pečují. Svědčí o tom revitalizace lipové aleje, která byla ukončena v roce 2013. Za více jak 13 milionů byly ošetřeny a prořezány stromy, některé nemocné nahradily nové. Čtyřřadé lipové stromořadí dlouhé 1700 metrů, ve kterém bylo původně vysazeno 1140 lip, bylo v průběhu tří století několikráte přesazením vyměněné. Je rozděleno na široký střední zelený pás a dva úzké chodníky po stranách.



Na přelomu let 2014/2015 došlo k obnově parku Libosad u Valdštejnské lodžie a a části obory.



Velkým projektem byla obnova revitalizace aleje u náhonu mezi zahrádkami Kometa a Žabínek vedoucího kolem koupaliště Kníže. Akce za 3, 2 mil. byla dokončena v roce 2015.





Upravuje se i vrch Čeřovka, kde se mělo pokácet 17 nemocných stromů a u 136 ořezat suché větve. „Větší kácení proběhlo okolo vodárny na vrchu z důvodu ochrany vlastní vodárny, neboť stromy rostoucí u paty stavby byly čím dál větší a kořeny prorůstaly a poškozovaly pískovce, ze kterých je vodárna. Vloni na podzim došlo k ořezu suchých větví nad cestami. Průběžně se čistí lomová stěna pod Milohlidku a provádí se běžná údržba,“ popisuje zásah Vladimíra Smolíková z odboru životního prostředí města.



Zeleň, to je pro obyvatele města citlivé téma a ochránci přírody tu bojují za každý strom. Poslední petici podepsali lidé na podzim roku 2016, a to proti obnově výhledu z rozhledny Milohlídky v lesoparku Čeřovka. Aktivista Jan Šorf tvrdil, že město chce obejít obyvatele při kácení stromů. Do budoucna by se měly zelené plochy v Jičíně rozšiřovat.



„K největšímu rozšíření má dojít v návaznosti na nivu řeky Cidliny, především v úseku ohraničeném ulicemi Na Tobolce a Ruská. V kontextu celého města jsou největšími navrhovanými plochami veřejné zeleně odpočinková zóna Cidlina na Novém Městě, přechodové pásmo mezi západní a severní zástavbou města a obchvatem,“ dívá se do budoucnosti architekt města Radek Jiránek.