„Postupně se snažíme o přestěhování klientů pobytových služeb sociální péče z velkých zařízení do menších typů bydlení, které se podobají běžnému životu v rodinnému prostředí, ale přitom zajišťují veškerý komfort potřebný v péči o osoby se zdravotním postižení. Do Jičína se přemístí klienti z ústavu v Chotělicích – areálu zámku, který bychom měli opustit v roce 2026. Prvních 11 klientů z Chotělic již nově bydlí v novém chráněném bydlení v Jičíně. Podobné objekty rodinného typu budujeme rovnoměrně po území celého kraje, aby klienti byli umísťováni co nejblíže ke svým rodinám,“ řekla náměstkyně pro oblast sociálních věcí Martina Berdychová. Další nové pobytové zázemí pro klienty z Chotělic kraj připravuje v Nové Pace, Hořicích a v Lázních Bělohrad.

V Jičíně se jedná o stavbu dvou samostatných objektů, ve kterých všechny prostory budou uzpůsobeny pro pobyt osob se zdravotním postižením. V prvním objektu stavbaři vybudují jednu domácnost pro šest klientů, v druhém dvě domácnosti po šesti klientech.

„V Jičíně postavíme dva rodinné domky celkem pro 18 klientů. Vzhledem k tomu, že se jedná o přízemní stavby, většina pokojů bude mít zastřešenou venkovní terasu, což klientům určitě zpříjemní pobyt v jejich novém domově. Každý pokoj vybavíme hygienickým zázemím a klientům budou v obou domcích k dispozici společné obývací prostory s kuchyní pro přípravu menšího občerstvení či výdej hotových jídel. Počítáme s místnostmi pro pečovatele a s provozním využitím podkrovních prostorů. O vytápění a ohřev vody postarají tepelná čerpadla, vhodné střechy necháme osadit fotovoltaickými panely, aby byl provoz nízkonákladový. Za stavební práce, které bychom chtěli mít hotové na konci roku 2025, zaplatíme zhruba 92 milionů korun, přičemž 80 milionů korun pokryje dotace“, vysvětlil první náměstek Pavel Bulíček, který má ve své gesci oblast investic.

Součástí projektu je také vybudování provozního a technického zázemí, skladu pro zahradní náčiní a skladu pro odpadové hospodářství. Nové osvětlené přístupové komunikace, chodníky a parkovací stání budou sloužit pro bezpečný pohyb osob se zdravotním postižením, návštěvníků, údržby i zásobování.

Stavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením v Jičíně zapadá do dlouhodobé koncepce Královéhradeckého kraje spočívající ve zvýšení kapacit komunitního bydlení v rámci poskytovaných služeb sociální péče. Kraj v letošním roce například zahájil stavbu objektu pro pobytovou sociální rehabilitaci v Hradci Králové na Pražském Předměstí, v Novém Městě nad Metují roste domov pro osoby se zdravotním postižením rodinného typu stejně jako v Rokytnici v Orlických horách, kde staví komunitní bydlení pro klienty Domova na Stříbrném vrchu.