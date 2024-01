Snažení několika obcí a měst, spolků i dobrovolníků bylo úspěšné. „V předvánočním čase jsem obdržel jednu velmi pozitivní informaci od místního aeroklubu působícího na letišti ve Vokšicích. Dlouho očekávaná smlouva na výpůjčku pozemků v areálu letiště, které jsou ve vlastnictví státu, byla podepsána. Smlouva byla podepsána na 8 let a pozemky má i nadále ve výpůjčce Aeroklub Jičín. Díky této smlouvě bude provozovatelem letiště i v následujícím období a provoz letiště bude i nadále fungovat ve stávajícím režimu sportovního a rekreačního létání,“ informoval starosta městysu Podhradí Michal Rambousek.

Právě on spolu s vedením okolních obcí a petičního výboru stál v čele odporu proti snahám letecké školy na výuku pilotů právě na jičínském letišti.

Bitva o jičínské letiště: Aeroklub bojuje o existenci, lidé se ozbrojili peticí

Spor začal v roce 2020, kdy letecká škola Flying Academy ve veřejné dražbě koupila jeden z pozemků v areálu jičínského letiště a postavila si zde hangár. Aeroklub Jičín, který letiště provozuje, zde několik desetiletí na základě dohody s okolními obcemi létá především v letní sezoně a podle jasně definovaných pravidel. S příchodem dalšího uživatele letiště ale vznikly mezi místními obavy, že dojde k nárůstu provozu a nedodržování úmluv, které letiště s obyvateli okolních obcí má.

„Aktuální stav je pro nás maximum, co můžeme snést. Nejdůležitější je komfort žití občanů. Letiště je nešťastně usazené mezi vesnicemi, na rozdíl od jiných letišť, která jsou většinou na kraji města daleko za zástavbou. Proto musí platit jiná pravidla,“ vysvětlil v létě v rozhovoru pro Deník zástupce petičního výboru Milan Berný, proč se nakonec do sporu o provoz letiště vložila občanská iniciativa.

Dohoda o provozu letiště

Vedení obcí, včetně Podhradí a Jičína, podepsala v létě 2022 s Aeroklubem dohodu o provozu letiště. Smlouva stanovuje pravidla, která obce vyžadují dodržovat, mezi nimi také váhový a hlukový limit letadel, časy, ve kterých se létat nesmí, nebo dráhy startu a přistání letadel.

Když se ale blížil konec nájemní smlouvy, kterou Aeroklubu vždy po několika letech obnovovalo ministerstvo dopravy jakožto majitel letiště, členové Aeroklubu i další dotčené strany nabyly obav, že by do hry mohl vstoupit nový zájemce o provoz letiště. „V zásadě je mi jedno, o koho se jedná. My jen víme, že tady chceme maximálně tolik letadel, co je tu dnes. A že chceme, aby byly dodržovány dohody, které tu léta fungují. A protože nemáme jistotu, že by jakýkoliv nový provozovatel tyto dohody dodržoval, nezbývá nic jiného, než se proti tomu postavit,“ vysvětlil Berný.

Do karet Aeroklubu hrál fakt, že letiště provozuje dlouhodobě a podařilo se mu vyjednat kompromis s lidmi, kteří v těsné blízkosti vzletové a přistávací dráhy žijí, stejně jako slib, že budou létat jen za hezkého počasí v předem stanovenou dobu a pouze se sportovním nebo rekreačním účelem.

Flying Academy považuje dohodu za neplatnou