Jičín si turisté vybírají podle vedoucí infocentra Radky Tobolkové ze tří důvodů. Jednak přijíždějí za Rumcajsem, takže míří především do Rumcajsovy ševcovny a galerie Radka Pilaře. „Pak tu máme turisty, které zajímá historie a Valdštejn a v neposlední řadě Jičín stále funguje jako brána do Českého ráje,“ připomíná Radka Tobolková.

Z Jičína pak návštěvníci nejčastěji vyjíždí do Prachovských skal, na malebné Trosky, do Starých Hradů, na sobotecký zámek Humprecht i jednu z nejdochovalejších památek, hrad Kost.

Samotný Jičín obohatil turistickou sezónu dvěma novinkami. Na náměstí se otevřelo soukromé Valdštejnovo muzeum s mincovnou. Benefitem pro turisty byla také návštěva jičínského muzea s výstavou Konírna čarokrajná Divadla bratří Formanů, která zaujala všechny věkové kategorie, především lidi s hravým srdcem.

„Drtivá většina turistů si neodpustí výstup na Valdickou bránu, procházku do Valdštejnské lodžie nebo na čeřovskou Milohlídku,“ doplňuje informace šéfka Íčka.

Osvědčili se i komentované procházky Cipískovou stezkou, kde byli průvodci Rumcajs s Mankou. A děti se tu dokonce potkali i s vodníkem Česílkem. „Je to jedna z možností, kterou by se cestovní ruch mohl v Jičíně ubírat. Více zapojení interaktivity a animátorů z řad pohádkových postaviček z pera Václava Čtvrtka,“ míní R. Tobolková, která vnímá, že příchozí to táhne tam, kde se mohou něco dozvědět jako například na komentovaných prohlídkách města.

Jičínské Městské informační centrum získalo letos dvě významná ocenění. Více nám o nich řekla vedoucí Íčka Radka Tobolková.



O jaká ocenění se jednalo?

Podle ankety, kterou vyhlašuje časopis Kam po Česku o nejoblíbenější Infocentrum roku 2020, jsme v rámci kraje mezi veřejností nejoblíbenějšími Íčkaři, což v konkurenci krkonošských center není určitě špatné. Navíc zde po dvou letech proběhla namátková kontrola z agentury Czech Tourism ve spolupráci s A.T.I.C. ČR. Cílem bylo hodnocení kvality služeb pomocí metody mystery shopping. Získali jsme plných sto procent. Máme všichni velikou radost.



Máme před zimou, koronavir navíc zmrazil veškeré kulturní aktivity. Na co se nyní zaměříte?

Rádi bychom pokračovali v podcastech. V době covidu jsme natočili sérii o Valdštejnovi a protože měly ohlas, pokračujeme v minisérii pracovně nazvané Íčkocast, kde budeme nepravidelně přinášet rozhovory o zajímavých osobnostech Jičínska. Uvidíme, co přinese čas a kdo si s námi bude chtít povídat.



Jičín je oblíbenou destinací, přesto co zde turistům chybí?

Občas připomenou, že něco nefunguje, nelíbí se jim systém parkování. Ohlasy jsou ale veskrze pozitivní.



Jičínu stále chybí síť dnes žádaných cyklotras, jak řešíte v Íčku tento problém?

Cyklisté k nám chodí opravdu dost často a požadují cyklomapy. Nabídka cyklotras není na Jičínsku zrovna nejbohatší, ale snažíme se lidi směřovat třeba na jih od Jičína do Mariánské zahrady. Co jsme také zaregistrovali, to je stoupající trend užívání elektrokol. Nová půjčovna je i v Jičíně, takže i v tomto směru jsme turistům vyšli vstříc.



Kdy se otevře zrenovované Íčko na náměstí, které už je připraveno více než rok k užívání?

Nechci to zakřiknout, ale v posledních týdnech se podařilo udělat jeden ze zásadních kroků a vypadá to nadějně. Nicméně my to ovlivnit nemůžeme a stejně jako naši návštěvníci tak musíme čekat.