Jičín – Od středečního rána proudily do Masarykova divadla skupiny žáků základních škol, kteří přišli osondovat nabídku studia na středních školách a učilištích.

Akci již po patnácté pod názvem Student pořádá Úřad práce v Jičíně.



Zástupci 35 vzdělávacích institucí poskytovali informace o studijních a učebních oborech, přijímacím řízení, ubytování a stravování.



Vedle nahlédnutí do školních povinností a možností měli příchozí šanci ochutnat některé výrobky, nechat se učesat, nalíčit, zhlédnout módní přehlídku.

Letos se poprvé v Jičíně prezentovala i Střední škola letecké a výpočetní techniky Odolena Voda, Střední odborné učiliště Škoda Auto a Soukromá škola z Rybitví. Zájem ze stran školáků podle pracovníků úřadu práce byl rozhodně větší než v loňském roce. A jak prezentaci hodnotí samotní návštěvníci?



Osmáka Petra zaujala nabídka integrované střední školy v Nové Pace. Odnášel si prospekty s tím, že by se chtěl soustředit na elektrotechniku.

Třináctiletý Tomáš Řehák nám řekl: „Výstava mi určitě pomohla při výběru školy, chtěl bych jít do Škodovky v Mladé Boleslavi, kde nabízejí čtyřleté studium – obor mechanik elektrotechnik.



Do Jičína se přijela podruhé prezentovat Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská ze Železného Brodu.



„Je to přínosná prezentace, potěšil nás zájem ze strany školáků,“ svěřuje se nám Marek Najman, student sklářské školy. Pro žáky ZŠ fungovalo i informační centrum, zaměřené přímo na výběr povolání.



Letošní novinkou je propojení výstavy s další akcí, a to Týdnem vzdělávání dospělých, který bude probíhat od 8. do 12. listopadu.



Více nám program přiblížila Zdenka Procházková, která má akci na starosti. „Projekt jsme připravili poprvé. Pro širokou veřejnost jsou nachystány zdarma ukázky kurzů a celá řada tematicky velmi různorodých přednášek a seminářů. Jde o ochutnávky, nahlížení do kurzů, většina je naplánována na odpolední hodiny, aby byly dostupné pro co největší okruh zájemců.“

A jak nás upozorňuje Zdenka Procházková, pokud chodíte s otevřenýma očima, získáte na plakátovacích plochách informace o samotném týdnu vzdělávání. Konkrétní programová nabídka je všude na letácích, umístěných na dostupných místech, kde se shromažďuje veřejnost.