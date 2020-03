Pořiďte si v Jičíně knihu jen za deset korun

Napětí, dobrodružství, poznání. Tohle a ještě mnohem více naleznete v knihách. Jejich nákup většinou není úplně levnou záležitostí. Pokud chcete ušetřit, vydáte se třeba do antikvariátu. Od pondělí do středy to ale můžete zkusit v jičínské knihovně, kde se chystá výprodej vyřazených knih.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková