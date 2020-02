Ano, úplně malinkaté děti, některé neumí ještě chodit, přišly minulý čtvrtek do Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Takže musíme opravit slůvko přišly. Mezinárodní projekt se jmenuje Bookstart. Jeho cílem je, aby už od velmi nízkého věku seznámily se děti s knížkou.

Do jičínské knihovny mohou děti dříve, než se naučí mluvit. | Foto: Bohumír Procházka

Ano, čte doma maminka, tatínek. Mnoho dětí má už doma svou knihovničku. Dneska jsou knihy textilní, jsou knížky, kde si děti různými posuvníky samy vytvářejí obrázek. Ještě bez písmenek. To nevadí, všechno poví rodiče, nebo prarodiče. Ale mít na jednom roce svůj čtenářský průkaz, to je panečku něco. První průkaz v životě. Jistě, jsou všelijaké průkazy, třeba očkovací. Ale tenhle je dobrovolný. Že děti ještě neumí mluvit? Ale číst pohádku pomocí obrázků a slov rodičů, to už dovedou.