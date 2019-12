/FOTOGALERIE/ Jindřiška Kracíková z Jičína vydala svou první knížku. Jmenuje se Králova třetí žena a v pondělí 2. prosince ji slavnostně v Knihovně Václava Čtvrtka uvedla.

Svou knihu představila v jičínské knihovně místní autorka Jindřiška Kracíková. | Foto: Bohumír Procházka

Děj knížky se odehrává u Středozemního moře na Libanonském pobřeží v dávné době - ve třináctém století před začátkem našeho letopočtu. Proč číst o starověkých civilizacích, které dávno zanikly? Autorka vystudovala hebraistiku. To je věda, která se zabývá židovskou kulturou. Jejím zájmem není jen Izrael, ale širší souvislosti, tedy i dějiny okolních území. Jak je nejlépe poznat? Skrze příběhy. A tak napsala rozsáhlý román. I lidé v době před třemi tisíci léty prožívali své lásky, jezdili do bitev, zabývali se léčením. Prostě žili zajímavě a pestře. Vezměme jen starověké klínové písmo, kdy znaky jsou vytlačovány rákosovým pisátkem do hliněné tabulky. Mnoho musela paní doktorka nastudovat, aby reálie byly věrohodné. Když psala o lidech a jejich osudech. Pracný, ale zodpovědný přístup jak vyprávět příběh.