„Na zákaz nás upozornila jedna ze zákaznic,“ přiznává zaskočená kadeřnice k novému nařízení vlády, které se týká také uzavření kadeřnictví.

V pondělí se prý s děvčaty sejde a rozhodne, co dál. Uvažuje, že by kadeřnice mohly v některých případech vyjíždět za zákaznicemi domů. Musí ale nejdříve ověřit, zda to bude možné.