Krok vlády možná ovlivnila i petice, pod kterou se podepsalo více než tisíc kadeřníků s tím, že pod štítem a rouškou se prostě pracovat nedá.

Kadeřníkům se nejen hůř dýchalo, mlžilo se jim plexisklo, špatně viděli, na štít se jim lepily ostříhané vlasy, někteří kolabovali.

„Jsme šťastné, že jsme mohly od úterý odložit štíty a můžeme mít jen rouškou,“ je spokojená s dalším uvolněním kadeřnice Jana Vítková z Hradce Králové. Hrozně moc se prý těšila zpět do zaměstnání, ale s dvojí ochranou se pracovat nedalo.

„Všechno se nám lesklo, takže jsme vůbec neviděly na barvu ani stříhání. Potily jsme se, štít nás tlačil, byla to hrůza,“ vrací se k práci s ochrannými pomůckami. Domnívá se, že když někdo vymyslí takovéto opatření, měl by si ho nejdříve vyzkoušet sám na sobě a pak teprve rozhodovat o jeho použití.

Michal Trnečka pracuje v hradeckém kadeřnictví Perfekt. Mladý muž přiznává, že i jemu se za štítem nelíbilo.

„Nešlo to, štít zkresloval barvy, odrážel můj obraz, střihy i barvy byly o padesát procent horší,“ pokyvuje hlavou a s humorem dodává, že nyní budou kadeřníci opravovat to, co sami napáchali.

„Máme co napravovat,“ už říká zcela vážně. Zákazníci mají velké odrosty, vymytou barvu nebo se obarvili a stříhali sami a nyní to musí v salónech zachránit. Myslím si, že až v lednu budou normálně fungovat.

„Fakt se nám špatně pracovalo, ale zdravotníci na tom byli v ochranných pláštích daleko hůř. Jsme rádi, že už vše skončilo, ale vydržet se to dalo,“ uznává kadeřník, který se jako technolog stýká s kolegy z celé republiky. I oni mu předávali své poznatky z práce za štítem. Někomu se spouštěla krev z nosu, některé kadeřnice omdlévaly.

Vzpomíná také, že část zákazníků v době pandemie vyžadovala ošetření nestandardním způsobem. S těmi se rozloučil. Ostatní prý situaci chápali.

Vnímá, že po krizi život opět nabírá obrátek. Všichni chtějí všechno dohnat, lidé spěchají, mění se i móda. „Požadují rychlou, kvalitní úpravu i přípravky, aby následně s údržbou kštice neměli problém,“ sčítá odborník požadavky zákazníků. Upozorňuje, že se mění hlavní tvary střihu a jeho funkčnost. Frčí mikáda, především plážové vlny, vlasy volně rozcuchané, aby klientka ráno vstala, zatřepala hlavou a byla upravená.

Podle Trnečka si spousta lidí také uvědomila, jak je obor velice žádaný.

„Vracíme lidem sebedůvěru, pocit uspokojení, štěstí. Když vidíte, jak od nás odchází zákaznice spokojená, nadšená, rozzářená, tak to je právě důvod, proč tuhle práci dělám. A na lidech to hned poznáte, zda se v účesu cítí dobře nebo jsou nespokojeni,“ vyznává se kadeřník ze své lásky k řemeslu.

Z krize, kdy byl bez práce, vyšel docela v pohodě. Měl našetřené peníze a navíc v době, kdy byl povolen rozvoz zboží, iniciativně dojížděl za zákaznicemi se šampony, maskami, na místě jim namíchal barvu, předal potřebné pomůcky a instrukce.

„Stát pro nás udělal maximum, pomoc byla dostačující na to, abychom přežili,“ konstatuje. Nestěžuje si, i když současné zisky jsou kvůli ochranným opatřením poloviční.