Jičínská radnice se ve čtvrtek zúčastní elektronické dražby pozemků v Moravčicích o výměře 17 036 metrů čtverečních. Parcela patří firmě Keramika Knap, která je však v insolvenčním řízení, dražbu tak vyhlásil insolvenční správce.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Kůs

Pozemky jsou pro Jičín zajímavé, protože se do budoucna počítá s přestavbou nebezpečné moravčické křižovatky, pokračovat by zde mohla i průmyslová zóna. „Problematický je zvláště výjezd od Moravčic směrem do Jičína,“ upozorňuje na nebezpečný úsek tiskový mluvčí města Jan Jireš.