Poslední květnový víkend měl v Jičíně patřit Valdštejnským slavnostem. Ty byly, stejně jako mnohé další kulturní akce, z epidemiologických důvodů zrušeny. Což je obzvláště v letošním roce, který Národní památkový ústav vyhlásil rokem Valdštejnů, velká škoda. I kvůli tomu se v hlavách pracovníků jičínského infocentra zrodil celkem ambiciózní plán.

Vévoda Albrecht z Valdštejna. | Foto: DENÍK/Archiv

Bez předchozích zkušeností se rozhodli natočit sérii podcastů o Albrechtovi z Valdštejna a jeho vztahu k Jičínu. Podle všeho by se mělo jednat o historicky první jičínské podcasty. Že nevíte, co to ty podcasty jsou? Jedná se o zvukový záznam, díky němuž se můžete zaposlouchat do tématu, které vás zajímá. Vlastně takové mluvené slovo z rozhlasu.