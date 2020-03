Hotel Jičín i Rieger restaurace Dělová koule, všechna tato zařízení v Jičíně jsou od pátku uzavřena, v provozu zůstává ale zůstává hotel reStart. „Máme tu hosty, restaurace je sice uzavřena, ale jídlo jsme schopni zanést do pokojů,“ říká jeden ze spoluvlastníků hotelu Jan Ent, který se rozhodně nechystá komplex uzavřít.

Jedenáctiposchoďová budova hotelu reStart v Jičíně. | Foto: Deník/ Iva Kovářová

„Chceme veřejnosti nabídnout službu, a to dovoz jídla na objednání a nebo výdej z okénka v restauraci La Favorit v hotelu reStart.“ Jan Ent slibuje, že od pondělí bude v nabídce polední menu a zúžený jídelníček, denně by tu měli vyexpedovat tak sto jídel, tedy pokud o ně bude zájem. „O to nemáme strach,“ reaguje hoteliér. Vařit tu budou pro zaměstnance malých firem i pro rodiny, jejichž děti zůstávají doma. Zájemci si mohou jídlo objednat po telefonu nebo pomocí mobilní aplikace.