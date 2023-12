Domov pro seniory od společnosti SeneCura v Jičíně ještě minimálně dva roky nevznikne. Nadnárodní společnost, a zároveň jeden z největších soukromých poskytovatelů sociálních služeb na světě, musela přerušit náročnou rekonstrukci dvou budov bývalých kasáren, zprovoznění očekávaného SeniorCentra se tedy posouvá na neurčito.

Vedení města Jičína na žádost společnosti rozhodlo o odkladu termínu pro pokutu z prodlení, která v případě neposkytnutí smluvených služeb měla začít naskakovat v polovině ledna 2024. Pro Jičín a blízké okolí to ovšem znamená problém. S místy v SeneCuře se počítalo a na místa v domovech pro seniory v okolí se čekají dlouhé fronty. Jičín proto zvažuje plán B a proaktivně hledá další spoluinvestory.

Poslední dvě historické budovy bývalých kasáren na okraji Lipové aleje v Jičíně koupila společnost SeneCura od města v roce 2021 s příslibem otevření moderního pobytového sociálního zařízení pro seniory s kapacitou 120 lůžek. Zdálo se to jako ideální řešení. Společnost souhlasila se zachováním historického rázu budov, pro město i Královéhradecký kraj navíc vidina vysokokapacitního SeniorCentra znamenala vhodné řešení nedostatku míst v pobytových zařízeních pro starší občany.

"Domov pro seniory v Jičíně je naplněný, je tam 61 lůžek a máme řadu čekatelů, kteří žádají o umístění. Nějaká místa jsou volná v domovech s pečovatelskou službou. My ale v tuto chvíli nemáme jak další kapacity vytvořit," potvrdil starosta Jan Malý, že město s lůžky v SeniorCentru počítalo i v plánu rozvoje sociálněch služeb do dalších let.

Vloni v létě však generální dodavatel SeneCury, firma Urban Survival přerušila stavební činnost v areálu a v následujících měsících se ukázalo, že se kvůli ekonomické krizi dostala do existenčních problémů a bylo proti ní zahájeno insolvenční řízení. Podle mluvčí české pobočky SeneCury Lucie Sklenářové byla společnost nastálou situací zaskočena, vůči svému bývalému partnerovi přihlásila pohledávky v řádu několika milionů eur. Je třeba říci, že jednání našeho bývalého partnera je absolutně neslučitelné s hodnotami skupiny SeneCura a od tohoto jednání se jednoznačně distancujeme. Samotná výstavba nových zařízení v rámci České republiky je pak pozastavena s tím, že ve střednědobém horizontu plánujeme její obnovení," doplnila Sklenářová.

V důsledku těchto komplikací musela SeneCura také na dva roky pozastavit svou investiční činnost v Česku. Stavba v historických budovách kasáren se tudíž zastavila. SeneCura jako vlastník přislíbila budovu zabezpečit a stavbu zakonzervovat. Zároveň také na podzim požádala vedení města o odložení smluvních termínů, podle kterých v případě nedokončení stavby a nezahájení poskytování sociálních služeb měly v lednu 2024 začít naskakovat stotisícové pokuty z prodlení za každý započatý rok, kdy se stavba zdrží. "Lhůtu jsme jim protdloužili o dva roky a smluvní pokutu v případě dalšího nedodržení jsme ze 100 tisíc navrhli zvednout na 300 tisíc korun ročně. Někteří ze zastupitelů s tímto nesouhlasili, vyzývali nás k větší nekompromisnosti vůči této firmě. Ale došli jsme s místostarosty k závěru, že je lepší způsob jednání, jaký jsme zvolili. Nakonec Rada města dodatek doporučila ke schválení a zastupitelstvo to poměrem 11 ku 10 schválilo," potvrdil dále starosta a přiznal, že v názorech na řešení problému se SeniorCentrem se zastupitelé rozcházejí. Zazněly dokonce návrhy na odkoupení budov bývalých kasáren zpět do vlastnictví města.

Opozice v čele s ODS a Patrioty kritizovala na prosincovém jednání především mírné jednání vedení města se SeneCurou a neochotu odkoupit budovy bývalých kasáren zpět. Opoziční zastupitelé se domnívají, že k dokončení stavby nedojde, místo toho bude těsná blízkost stavby znehodnocovat pozemky ve vznikající Lokalitě Kasárna a že chátrající historický objekt nakonec spadne. Protinávrh na odložení rozhodnutí však koalice s těsnou většinou odmítla a ke schválení dodatku o odkladu a navýšení pokuty z prodlení nakonec došlo.

Podle Malého se nyní nabízí několik variant řešení. Buď SeneCura sežene developera, který SeniorCentrum dostaví a SeneCura jej pak bude provozovat, nebo se podaří společnosti najít nového partnera, se kterým na dostavění domova v Jičíně bude spolupracovat. "I my sami jsme si uvědomili, že je potřeba být aktivní. Nabídli jsme, že domluvíme dalším potenciálním partnerům jednání se SeneCurou nebo že i sami budeme zkoušet hledat nové partnery. Podle mě je důležité, že jsme začali jednat a že se tu teď na dva roky nezakopeme a nebudeme čekat, co bude," dodal starosta.

SeneCura by měla nyní otevřít jednání s vedením společnosti ve Vídni. Už dříve se čeští zástupci společnosti vyjádřili ve smyslu, že je pro ně momentálně nejdůležitější minimalizovat škody způsobené smluvním partnerům, nejčastěji tedy městům, obcím a krajům, ve kterých došlo k přerušení investičních akcí po krachu Urban Survival. S každým partnerem hodlá SeneCura o nápravě a náhradních řešeních jednat.

Dvě historické budovy bývalých kasáren koupila SeneCura od Jičína na jaře 2021 za 11,65 milionů korun. Ještě téhož roku začala přestavba chátrajícího objektu na pobytové sociální zařízení pro 120 lidí a asi 70 zaměstnanců. O rok později práce ustaly. Podle vedení města Jičína SeneCUra nadále trvá na tom, že má o otevření SeniorCentra vážný zájem.

