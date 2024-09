REFERENT/ REFERENTKA STAVEBNÍHO ÚŘADU NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Nabízíme: - pracovní poměr na dobu neurčitou, - platové zařazení podle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (10.-11. plat. třída), - místo výkonu práce: území správního obvodu města Jičína, obce s rozšířenou působností, - zaměstnanecké benefity. Předpoklady pro výkon funkce: Uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný a ovládá jednací jazyk, Požadavky: - ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou či vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví, nebo vysokoškolské vzdělání ve studijním programu náležejícím do oblasti vzdělávání architektura, stavebnictví nebo právo, - dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič. Uvítáme: - zvláštní odbornou způsobilost pro výkon správní činnosti ve stavebním řádu a při vyvlastnění (dříve při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění) a nebo ve vodním hospodářství, - dobré komunikační schopnosti, - praxi ve veřejné správě, - znalost cizího jazyka. Písemné přihlášky musí obsahovat jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče. K přihlášce se připojí strukturovaný životopis uchazeče, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. další doklady prokazující odbornost uchazeče. Uvítáme telefonický a elektronický kontakt na uchazeče. Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být doručeny na adresu Městský úřad Jičín, Žižkovo nám. 18, 50601 Jičín, k rukám vedoucího Městského úřadu Jičín, Ing. Petera Bareše, nebo odevzdány na podatelně MěÚ do 13.09.2024. Případné bližší informace Vám budou podány na výše uvedené adrese nebo u vedoucího stavebního úřadu Mgr. Martina Mezery, tel. č. 493 545 130 či mailu: mezera@mujicin.cz. 24 100 Kč

Detail nabízené práce