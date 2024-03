Tentokrát však policie nenechala nic náhPři vyšetřůodě a na příjezd několika stovek aut reagovala v sobotu večer až s překvapivou silou. Původně měly brikule dorazit 9. března do Plzně. Na poslední chvíli se ale plány změnily a skupina na Instagramu vyzvala své následovníky k setkání na parkovišti u Tesca v Trutnově.

Po minulém řádění následovníků pražské skupiny Prague Brikule čelila Policie ČR i Městská policie Jičín kritice ze strany veřejnosti i některých politiků. Na neoprávněné noční driftování, hluk a ničení dlažby v historickém, památkově chráněném centru města totiž noční hlídky nestihly včas zareagovat, výtržníci si tedy na Valdštejnově náměstí dělali doslova, co chtěli.

Brikule se z Trutnova vypravily zpět na místo činu a zamířily do Jičína. Tam se ale setkaly pouze s uzavřeným náměstím. "V sobotu sem nikdo nevjel, je vidět, že to pro policii byla velká lekce. Policie k tomu přistoupila tak, že ukázala zuby. Dostali hlášení, že sem asi šest aut z Trutnova vyrazilo, tak si sem vrtulník udělal výlet," doplnil k této sobotě místostarosta Petr Hamáček.

Po minulém řádění drifterů v Jičíně má za sebou jičínská radnice perné dva týdny. Kromě spolupráce s policií na vyhodnocování kamerových záznamů a určování spáchaných přestupků shánělo vedení města také firmu, která by památkově chráněné náměstí uvedla do původního stavu.

Zdroj: Deník/ Kateřina CHládková

"Čištění bude nakonec stát 30 tisíc korun a provede ho místní firma. Drhnou to speciálními přístroji a ručními kartáči, je potřeba počítat s tím, že bude vyčištěná část náměstí zářit více než zbytek. Zároveň musíme být realisti, české právo nefunguje tak, že bychom mohli škodu na pachatelích jednoduše vymáhat," upozornil dále Hamáček. Aby bylo možné od výtržníků náhradu škody získat, bylo by nutné určit, kdo z nich se na ničení podílel a v jaké míře a kdo má kolik zaplatit. To však podle místostarosty není možné.

"My ty peníze nakonec dostaneme zpět na pokutách za dopravní přestupky, ty máme zaevidované pomocí kamerových záznamů," podotkl. Z přestupků se nejčastěji zmiňuje nepovolené stání mimo vyhrazené parkoviště, nedodržení značky STOP při výjezdu z náměstí a rušení nočního klidu. Správní řízení už podle tajemníka MěÚ Jičín Petera Bareše probíhá. Řeší se minimálně 40 jednotlivých přestupků, 21 z nich je za špatné parkování, 16 za nezastavení na STOPce u kostela sv. Ignáce. Na samotném driftování se podle vedení města přímo podílelo asi šest lidí.

Podle policie na řádění Prague Brikule před dvěma týdny přijelo celkem 100 aut, téměř většina řidičů má trvalé bydliště mimo Královéhradecký kraj. Proto policie případ řeší i s jinými kraji. Při vyšetřování vyhodnocovali také záznamy zveřejněné samotnými aktéry na sociálních sítích. "V současné době evidujeme přestupky na úseku nerespektování pravidel silničního provozu, rušení nočního klidu a přestupek proti veřejnému pořádku, a to v souvislosti se znečištěním veřejného prostranství. Neevidujeme podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. V dané věci spolupracujeme s Městským úřadem Jičín," potvrdila Vlčková.

Zdroj: Facebook Taxi Nonstop Jičín a Okolí

Činnost skupiny policie nadále monitoruje a podle Vlčkové budou policisté v Královéhradeckém kraji v případě potřeby připravení rychle zasáhnout. Podle průběžně získávaných informací by policie také měla nastavovat výkon služby a rozložení síly a prostředků. "Nepodceňujeme ani v nejmenším žádné riziko, které by mohlo vést k narušení veřejného pořádku či bezpečnosti a plynulosti silničního provozu nebo by vedlo k jakémukoliv protiprávnímu jednání. Policisté nemohou být v jeden okamžik na všech místech v kraji, nicméně na všechna přijatá oznámení samozřejmě reagujeme," doplnila mluvčí.

Policie se ve věci reakce na driftery zastává také místostarosta Petr Hamáček. Podle něj jak státní, tak i městská policie reagovala přiměřeně situaci a nejlépe, jak v danou chvíli mohla. "Ve výsledku se kromě poničení dlažby nic závažného nestalo. Nikdo nebyl zraněný a nic dalšího nebylo zničeno. Ti dva strážníci, kteří tou dobou seděli na strážnici, by mezi šedesáti rozjařenými lidmi sotva něco zmohli. Proto dění sledovali přes kameru a dokumentovali situaci. Zaměřovali poznávací značky a řidiče. A všechny čtyři hlídky státní policie z Jičína měly v tu chvíli podle mého mnohem závažnější výjezdy. Dvě byly u nějakého brutálního domácího násilí, jedna zachraňovala život předávkovanému v Hořicích a vezla ho na záchranku a čtvrtá v Nové Pace hledala někoho, kdo spoře oděný utekl ven a trpí psychickými problémy," popsal své stanovisko místostarosta.

Podle něj se kritika na jičínskou policii svezla kvůli jejich pražským kolegům, kterým přímo pod nosem drifteři zablokovali Nuselský most a závodili po něm. Do řešení situace se vložil také ministr vnitra Vít Rakušan, který si kvůli kauze Prague Brikule pozval k vysvětlení policejního prezidenta Martina Vondráška. Rakušan minulý týden sdělil ČTK, že mu policie slíbila přijmout taková opatření, aby nebyla žádná pochybnost o tom, že toto mnoha ohledech protiprávní jednání nebude tolerováno, že zásah a zákrok policie bude rázný a nekompromisní. Sobotním zásahem s nasazením vrtulníků a tří desítek policistů tak strážci zákona demonstrují, že si jeho slova vzali k srdci.