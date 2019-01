Jičínsko – Zlaté časy trampingu skončily, houbové nikoliv.

Bedřich Doležal. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Vážení milovníci přírody – milí houbaři a houbařky, než se na stránkách Jičínského deníku objeví můj „Houbařský zápisník“, dovolte mi několika větami říci, jak to vše začalo s našimi houbařskými krasavci z lesů, luk a strání, kde a jak vznikl ten největší zájem mou osobou o ně.



V roce 1975 nám tehdy jako mladým manželům byl přidělen služební byt u řeky Sázavy v Ledečku. Z našeho obydlí co by kamenem dohodil, se přes silnici vypínal mohutný smrkový les, v houbařské sezóně tudy procházelo neuvěřitelné množství houbařů. A kdo by odolal tomu, pokusit se o štěstí – o dobrý houbařský úlovek.



Vše tedy začalo sběrem hub, ale čím dále tím více rostl můj zájem o ně, nejenom jak bylo řečeno z hlediska sběru. Nelze ovšem opomenout události, krásné zážitky kolem nich. Zkuste si představit takové posezení s plným houbařským košíkem u srubu a ohniště na tehdejší trampské osadě Kanada.

Žvatlalo se, povídalo o všem, nejenom o houbách, vždyť mezi trampy bylo mnoho sportovců – atletů, boxerů, vodáků. Zde se také soutěžilo v atletice, nohejbalu, v boxu.



Já sám se účastnil soutěží v boxu a ve vrhu koulí. Sice je to už jiná kapitola, ale snad vám to vzpomínání nebude tak vadit. Další takové nádherné posezení bylo ve Hvězdnicích na srubu u krále trampingu Boba Hurikána. Jenže to vše je už neodvratně pryč. Je konec zlatých trampských časů, kdy u ohnišť sedělo mnoho trampů, vodáků i houbařů, kdy vlaky doslova praskaly o víkendech ve švech, jak byly nabity trampským národem.



Je to prostě dobou umocněnou navíc technikou, která bohužel vytlačuje čím dál mohutněji lidi z přírody a stávají se jejím zajatcem, zejména pak mládež.



Na druhou stranu houbařů nijak neubylo, zájmu o naše houbařské skvosty také ne, a to je dobře. V roce 1980 jsem s rodinou přesídlil, nebo správněji přestěhoval se do Jičína. Zájem o houby neutuchl. Po desetiletém působení v Jičíně bylo mé rozhodnutí jasné: absolvovat zkoušku o znalostech hub na tehdejší hygienické stanici v Hradci Králové, bylo to přesně 12.6. 1991.



Stalo se, a povedlo! Takže vážení milovníci přírody, to je tak zhruba vše o mé maličkosti. Závěrem bych chtěl dodat: Nebudete-li si vědět rady s nějakou tou houbičkou – s určením o jaký druh jde, pak ji pokud možno co nejčerstvější přineste do redakce Jičínského deníku.



Rád poradím, co bude v mých silách. Jinak vám ze srdce přeji krásné toulky tou naší přírodou s bohatým úlovkem hub.

⋌Váš Béďa Doležal.



Osvědčení o základních znalostech hub:

…Prokázal před zkušební komisí ustavenou krajským hygienikem podle § 26 odst. 2 vyhlášky č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek základní znalosti těchto hub:

houby hřibovité kromě hřibů modráků (pozn. redakce: není to z důvodu neznalosti, ale tato houba se nesmí prodávat vzhledem k tomu, že citlivější jedinci trpí bolestmi břicha), bedla vysoká, bedla červenající, václavka obecná, liška obecná, čirůvka májovka, rudočechratka fialová.

Je proto oprávněn k prodeji výše uvedených čerstvých jedlých hub. …