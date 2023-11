V anketě, kterou zastupitelka vyhlásila na sociálních sítích, se lidí ptala, zda by své dítě raději dali do velkokapacitní MŠ Máj v centru, nebo do nové vícetřídní školky v Lokalitě Kasárna. Během pouhých dvou dnů hlasovalo 283 lidí, z nichž 92 procent upřednostnilo školku v klidné lokalitě nově vznikající obytné čtvrti.

„Tato školka by lépe posloužila dětem a rodičům, kteří nyní musí přes půlku města a několik frekventovaných silnic své děti vodit do školek v centru. Rozšiřování mateřských škol a jejich pokrytí by mělo být pro město prioritou. A kde jinde postavit školku pro děti, než uprostřed přírody nedaleko Zebína,“ položila řečnickou otázku Kotyzová, která tím vysvětlovala svůj návrh.

Největší z pěti jičínských mateřinek, MŠ Máj, čeká přestavba, která by měla zvednout kapacitu ze 7 na 11 tříd. Nedalekou MŠ U Kina zase čeká výměna oken a nákladná rekonstrukce. A s výstavbou dvoutřídní školky počítá projekt nové obytné čtvrti v lokalitě Kasárna. Podle jičínských opozičních zastupitelů jsou ale dvě třídy málo a město by mělo prioritně a urychleně investovat do výstavby minimálně čtyřtřídní školky v nové obytné čtvrti. Kvůli tomuto sporu se na středečním jednání zastupitelstva rozpoutala bouřlivá debata.

Podle Kotyzové je v současném mateřském školství kladen důraz na decentralizaci a individualizaci, tedy vytváření více menších školek pro méně dětí. Navíc podotkla, že lokace MŠ Máj, která by v budoucnu měla sousedit s plánovanou silniční přeložkou mezi Popovickou ulicí a ulicí Pod Koželuhy, není pro děti ideální. „Rodiče si i nyní často stěžovali na to, že se necítí bezpečně, když děti vodí do školky. Kromě přechodů silnic, po kterých jezdí hodně aut, jim vadí také povalující se nepřizpůsobiví občané na lavičkách u Cidliny v těsné blízkosti MŠ Máj,“ doplnila.

Priority

Zatímco 10 opozičních zastupitelů v čele s Ladislavem Bryknerem (ODS) a Janem Zachovalem (Patrioti) návrh Kotyzové podpořili, rada města ještě před jednáním zastupitelstva doporučila návrh odmítnout. Důvodem je podle místostarosty Petra Hamáčka (Sdružení pro Jičín) už existující plán na výstavbu dvoutřídní školky v Kasárnách a nedostatek místa pro větší školku. „Výměra pozemku určeného pro výstavbu školky není dostatečná pro více než 2 třídy dětí. Kdybychom chtěli v lokalitě Kasárna zabrat pro školku více místa, museli bychom obětovat několik parcel, které jsou nyní určené k prodeji. A tím pádem by se ta školka třeba o 20 milionů prodražila,“ obhajoval postoj vedení města Hamáček.

Radnice podle něj počítá jak s přístavbou MŠ Máj a s rekonstrukcí MŠ U Kina, tak i s výstavbou školky.

Bagr místo Rákosníčka. Na oblíbené hřiště chodili výtržníci, město ho zbouralo

Podle Ladislava Bryknera je naopak v tuto chvíli nutné upřednostnit právě výstavbu školky v Kasárnách. „Osobně bych svoje dítě do jedenáctitřídní MŠ Máj nedal. Mnohem lepší pro lidi na sídlišti Husova, na Čeřovce i v Lokalitě Kasárna je postavit dostatečně velkou školku, do které budou moci vodit děti pěšky. Pozemky jsou naše, tak si s nimi můžeme naložit, jak potřebujeme. Ale pokud investujeme do rekonstrukce školky u kina i do přístavby MŠ Máj, na výstavbu školky v Kasárnách už nedojde," předpověděl.

Přisadil si také Petr Šindelář (JDK), podle kterého by mělo být prioritou města rozvíjet mateřské školství a nabídnout mladým rodinám dostatek míst ve školkách. „Parcely v nové čtvrti si nebudou kupovat důchodci, budou tam chtít stavět mladé rodiny. A pro ty je hlavní součástí sociální vybavenosti dostupnost školek pro jejich děti," dodal.

Rozhodne studie

Plánovaná přístavba MŠ Máj by podle projektu měla stát okolo 90 milionů korun a zajistí navýšení kapacity ze 7 na 11 tříd. Nutnou rekonstrukci MŠ U Kina by měla v dohledné době odstartovat výměna oken, kvůli stavebně technickým a hygienickým podmínkám však dojde ke snížení kapacity o dvě třídy. Není tedy pochyb, že další školka je v Jičíně potřeba.

Původní návrh Evy Kotyzové o přednostní výstavbě školky v Kasárnách neprošel, po více než hodinu trvající vášnivé debatě však nakonec zastupitelé přece jen došli ke konsenzu. Odsouhlasili výstavbu školky v Kasárnách a do rozpočtu na příští rok vyhradili 500 tisíc korun na odbornou studii, která by měla určit, jak velká školka se na vyhrazený pozemek v nové obytné čtvrti vejde.

Třicet dětí na jednu třídu ve státní školce

V Jičíně momentálně funguje pět mateřinek zřizovaných městem o celkovém počtu 27 tříd. Podle stanoviska ministerstva školství by v jedné třídě MŠ nemělo být více než 24 dětí, výjimečně to může být až 28 dětí. Jen letos do zdejších mateřinek nastoupilo 175 převážně jičínských dětí a i kvůli tomu jsou kapacity naplněné.

Jičín opraví zbytek budovy Arisu. Chystá se tak na rušení stavebních úřadů

Podle údajů Českého statistického úřadu ze sčítání lidu v roce 2021 by v současné době mělo na území Jičína žít okolo 830 dětí ve věku od 2 do 6 let. Pokud by všechny z 27 tříd jičínských školek naplňovaly kapacity maxima 28 dětí, mohly by nabídnout 756 míst. Což nestačí pokrýt poptávku.

Populačně obdobně velký Dvůr Králové nad Labem má ve své správě celkem 8 mateřských škol rozmístěných po městě. Podle údajů ČSÚ ze sčítání lidu 2021 by letos mělo ve Dvoře žít okolo 660 dětí ve věku od 2 do 6 let.