TÉMA: Jičín chce postavit lavičku Václava Havla

Zastupitelstvo Jičína jedná o umístění takzvané lavičky Václava Havla. Město tak usiluje o zapojení do projektu, který zatím čítá téměř čtyřicet pamětních míst po celém světě připomínajících prvního českého prezidenta a významnou osobnost polistopadového disentu. Tradičně mají symbolickou podobu dvou zahradních křesel u kulatého stolu, jehož středem prorůstá lípa. Lavička by měla vzniknout u příležitosti výročí 85 let od narození Václava Havla a 10 let od jeho úmrtí.

Lavička Václava Havla u knihovny v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Jan Pruška

Návrh na postavení lavičky Václava Havla v Jičíně přednesl na jednání člen zastupitelstva Josef Novotný. "Zastupitelstvo návrh podpořilo, všichni členové rady tady lavičku chtějí. Je v tom ale velký háček: kam s ní," uvedl jičínský starosta Jan Malý. Dále vysvětlil, že se město snaží najít pro pamětní místo vhodné a důstojné umístění. Zatím padly návrhy na postavení lavičky v Lipové aleji v Jičíně v parčíku Karla Havlíčka Borovského, nebo u Valdštejnské lodžie u stromu zasvěceného Havlově první ženě Olze. Nejvíce návrhů ale směřovalo do jičínské zámecké zahrady. Zatím jediná lavička Václava Havla v kraji se nachází ve Wonkově ulici v Hradci Králové před budovou městské knihovny. Stojí zde od roku 2014 a byla v pořadí osmou lavičkou Václava Havla na světě. Podívejte se na ni ve fotogalerii. Z toho důvodu město k jednání přizvalo architekta zámecké zahrady Zdeňka Sendlera. Zároveň město plánuje vyhlásit anketu mezi občany, kteří mohou vznést vlastní návrhy. "Konečné rozhodnutí ale bude na radě města, proto se neobáváme, že by se hlasování v anketě zvrtlo," uvedl dále starosta Malý. Předběhl Brusel i Chrudim. Hradec odhalil Havlovu lavičku Přečíst článek › I tak je ale postavení lavičky Václava Havla v Jičíně nejisté. V první řadě je důležité získat svolení Dagmar Havlové. "Jelikož si letos připomínáme dvě významná výročí Havlova života, žádostí o lavičku bude pravděpodobně mnoho. O to víc musíme promyslet vhodné místo," řekl Malý. Dále je nutné podotknout, že pořízení lavičky může stát město až 350 tisíc korun. "Město hodlá lavičku financovat ze svého rozpočtu, zároveň ale uvažuje o vypsání veřejné sbírky. Podle ohlasů by někteří občané rádi přispěli," uvedl mluvčí radnice Jan Jireš. O dalším vývoji bude město nadále informovat.