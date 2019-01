Jičínsko – Celosvětový primárně preventivní program pro děti „Pět P“ se rozjel v Jičíně a v Nové Pace. Začal fungovat v říjnu loňského roku, a to díky spolupráci Oblastní charity Jičín a Pedagogicko psychologické poradny v Jičíně.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

Zaměřuje se na děti ve věku od 6 do 15 let, které se vyznačují tím, že mají málo kamarádů, jsou nemluvné, ve škole jsou terčem posměchu, nebo jsou neposedné, roztěkané a často nosí ze školy domů poznámky.



V případě souhlasu rodičů se dítě seznámí s vyškoleným mladým dobrovolníkem ve věku od 17 let. Seznámení se děje na společné schůzce, kterou vede koordinátor programu. Dobrovolník s dítětem potom tráví během jednoho školního roku jednou týdně zhruba dvě hodiny. Jeho úkolem je s dítětem se bavit o tom, co ho zajímá, dělat s ním úkoly, chodit do kina, na brusle, do bazénu atd. – vše po domluvě s rodiči dítěte. Tato práce je sledována a vyhodnocována odborníky na pravidelných měsíčních schůzkách.



Dlouholeté zkušenosti ukazují, že samotný vztah mezi dítětem a jeho „starším kamarádem“ vede po nějakém čase k viditelnému zlepšení v chování dítěte, a to až o 60 – 70%.



Desítkami let vyzkoušený způsob práce funguje v řadě zemí Evropy a USA. Například v Německu najdete tento projekt pod názvem „Balu und Du“ , v USA pod názvem „Big Brothers, Big Sisters“.



V České republice se program realizuje již 15 let a zaštiťuje ho Asociace Pět P. V loňském roce se členem asociace stala také Oblastní charita v Jičíně a díky již zmíněné spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou ho začala realizovat v Nové Pace, kde jsou v tuto chvíli zatím dvě dvojice, a v Jičíně, kde je takových dvojic pět.



Pokud patříte mezi rodiče, kteří by chtěli takový způsob práce pro své dítě využít, podívejte se na www.jicin.charita.cz, kde k němu najdete podrobné informace.



Koordinátorkou programu je za Pedagogicko - psychologickou poradnu v Jičíně Mgr. Gabriela Prodělalová, psycholožka a metodička prevence. Za Oblastní charitu Jičín se na něm podílí Bc. David Rejlek, který je jeho supervizorem.



Finančně se na programu podílí Městský úřad v Nové Pace. Doufáme, že v tomto roce jej také finančně podpoří Krajský úřad Královéhradeckého kraje. ⋌David Rejlek