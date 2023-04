Plány na vytvoření čekárny na jičínském autobusovém nádraží protentokrát zhatila přemrštěná cena. Zastupitelstvo města ve středu 26. dubna zamítlo uplatnění předkupního práva a koupi budovy bývalé čekárny v rohu autobusového nádraží a Jungmannovy ulice. Hlavním důvodem neúspěchu záměru je cena, za kterou majitel budovu nabízí. Podle znaleckého posudku, který si radnice nechala vypracovat, má totiž objekt hodnotu o dva miliony korun nižší.

Jičín čekárnu nekoupí. Zastupitelé rozhodli, město neuplatní předkupní právo. | Foto: DENÍK/Kateřina Chládková

„Rada města koupi zamítla. Částka téměř 5 milionů korun se nám zdá příliš vysoká a podle nás je to ze strany majitele neupřímné jednání vůči městu," zdůvodnil stanovisko před hlasováním zastupitelstva starosta Jan Malý. Radnice bude vývoj i nadále sledovat, ve hře o koupi budovy je totiž další zájemce, který je ochotný cenu 4,9 milionu korun zaplatit.

Zastupitelstvo záměr projednávalo už na pracovním jednání, celá záležitost se ale táhne už od loňského jara, kdy zastupitelé pověřili starostu jednáním se společností Rezidence Slaný Wilsonova s.r.o., která nemovitost od města před třemi lety odkoupila. „Na podzim jsme zahájili jednání s majitelem, domluvili jsme se, že si necháme vypracovat nezávislé znalecké posudky. Ještě před doručením znaleckého posudku nás ale jednatel kontaktoval se záměrem budovu prodat, poslal smlouvu a navrhl cenu, jejíž výše nás překvapila," popsal vývoj jednání v uplynulém půl roce Malý. Z pracovního jednání zastupitelstva vyplynulo, že mělo proběhnout další jednání s vlastníkem nemovitosti o případném snížení navrhované ceny. Toto jednání se ale podle starosty už neuskutečnilo.

Občerstvení nebo čekárna

Prostory jsou po loňské rekonstrukci zkolaudované jako kiosek nebo čekárna, podle odhadů města by ale stejně bylo nutné investovat do dalších rekonstrukcí. "Nový vlastník bude mít omezené možnosti, jak prostor využít. Zasahuje totiž do územního plánu a je zkolaudovaný pro provoz občerstvení nebo čekárny. Nic jiného tam tedy vytvořit nelze," doplnil starosta.

Na inzerát, že majitel nemovitost prodává, se ozval pardubický developer Matěj Dachovský. Ten už dříve potvrdil Deníku, že je ochotný nemovitost za požadovanou cenu koupit a jedná s prodávajícím na základě inzerátu. O svých dalších záměrech s budovou ale zatím nechtěl více prozradit.

Pro město by koupě znamenala alespoň prozatímní řešení pro cestující na autobusovém nádraží, kteří v tuto chvíli nemají kde čekat na svůj spoj. Zpráva o tom, že město zamýšlí nemovitost koupit a čekárnu vytvořit, proto nejdříve mezi místními vyvolala převážně kladné reakce. Velká část oslovených lidí nicméně podotkla, že má radnice stále na stole plánovaný nákladný projekt nového autobusového nádraží, jehož realizace je ale v nedohlednu.

Přestože ale v minulosti řada opozičních i koaličních zastupitelů souhlasilo, že je třeba situaci řešit ještě dříve, než dojde k realizaci nákladného projektu zbrusu nového autobusového terminálu, nakonec byli téměř jednomyslně proti koupi budovy.

Rozhodla drtivá většina

Jako jediný hlasoval proti šéf jičínské opoziční ODS Ladislav Brykner. Ten se domnívá, že město přichází o možnost čekárnu vytvořit. "Svůj názor jsem řekl, myslím, že by to mohla být šance, jak vyřešit problém," vysvětlil Brykner s dodatkem, že rozhodnutí drtivé většiny zastupitelů respektuje.

Problematika autobusového nádraží tíží Jičín už dlouho. V uplynulých letech si radnice nachala od architekta Patrika Kotase, který projektoval například hradecký Terminál HD, vypracovat studii nové podoby autobusáku, který by měl být rozdělený na dvě části. Spolu s projektem by mělo dojít také ke změně dopravního řešení a opravě silnice v blízkém okolí nádraží. Realizace nákladného projektu ale zatím není na pořadu dne