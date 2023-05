„Rada města koupi zamítla. Částka téměř 5 milionů korun se nám zdá příliš vysoká a podle nás je to ze strany majitele neupřímné jednání vůči městu," zdůvodnil stanovisko před hlasováním zastupitelstva starosta Jan Malý. Radnice bude vývoj i nadále sledovat, ve hře o koupi budovy je totiž další zájemce, který je ochotný cenu 4,9 milionu korun zaplatit.

Zastupitelstvo záměr projednávalo už na pracovním jednání, celá záležitost se ale táhne už od loňského jara, kdy zastupitelé pověřili starostu jednáním se společností Rezidence Slaný Wilsonova s.r.o., která nemovitost od města před třemi lety odkoupila. „Na podzim jsme zahájili jednání s majitelem, domluvili jsme se, že si necháme vypracovat nezávislé znalecké posudky. Ještě před doručením znaleckého posudku nás ale jednatel kontaktoval se záměrem budovu prodat, poslal smlouvu a navrhl cenu, jejíž výše nás překvapila," popsal vývoj jednání v uplynulém půl roce Malý. Z pracovního jednání zastupitelstva vyplynulo, že mělo proběhnout další jednání s vlastníkem nemovitosti o případném snížení navrhované ceny. Toto jednání se ale podle starosty už neuskutečnilo.

Občerstvení nebo čekárna

Prostory jsou po loňské rekonstrukci zkolaudované jako kiosek nebo čekárna, podle odhadů města by ale stejně bylo nutné investovat do dalších rekonstrukcí. "Nový vlastník bude mít omezené možnosti, jak prostor využít. Zasahuje totiž do územního plánu a je zkolaudovaný pro provoz občerstvení nebo čekárny. Nic jiného tam tedy vytvořit nelze," doplnil starosta.