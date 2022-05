Klidnou noc prořízne záblesk a hlasitá rána, jejíž zvuk se odráží od okolních paneláků. Amatérský ohňostroj sice trvá pouhých několik minut, klidný spánek obyvatel sídliště ale značně poznamená. Takový scénář není pro lidi žijící na jičínském sídlišti Husova ničím výjimečným. "Je to každou chvíli, hlavně o víkendových nocích. Ale nejen tady, rachejtle střílí i na parkovišti u Kauflandu nebo na plácku, u bývalých kasáren," říká Karolína C., která na sídlišti v ulici U Trati žije.

S neregulovaným užíváním zábavní pyrotechniky se v Jičíně potýkají dlouhodobě, z toho důvodu také zastupitelstvo na doporučení Rady města na březnovém zasedání schválilo vyhlášku, která zakazuje odpalování hlučné pyrotechniky na všech veřejných prostranstvích v zastavěné oblasti Jičína a také na místech mimo zastavěné území, odkud by mohl hluk petard ohrožovat klid a veřejný pořádek. Vyhláška se nevztahuje na světelnou pyrotechniku, která hluk nevydává, nebo hlučí jen zanedbatelně.

Nová vyhláška pamatuje v průběhu roku na čtyři výjimky. Milovníci hlučných rachejtlí mají možnost střílet petardy už tuto neděli 8. května na oslavu Dne vítězství od 18 do 22 hodin, na Valdštejnské slavnosti od 20 hodin do půlnoci, v době konání festivalu Jičín - město pohádky vždy od 18 do 22 hodin a na Silvestra od 14 hodin do 2 hodin ráno. Vyhláška se také netýká ohlášených profesionálních ohňostrojů, které reguluje zákon o pyrotechnických výrobcích a jejich užívání.

Noční klid nad zlato

Vyhláška o zákazu petard zapadá do dlouhodobé koncepce Jičína na dodržování nočního klidu. Ten se ve městě srandardně dodržuje od 22 hodin večer do 6 hodin ráno. Každý rok zastupitelstvo schvaluje seznam akcí, pro které platí výjimka z dodržování nočního klidu, ta ale nikdy nepřesahuje půlnoc. Pro letošek platí výjimka pro sedmnáct akcí v průběhu roku a podle starosty města Jana Malého se letos vztahuje také na letní kino, které pořádá jičínský Biograf Český ráj. To totiž v loňském seznamu chybělo. "Loni se nám z nepochopitelného důvodu stalo, že jsme museli letní kino po několika promítáních zrušit, protože jsme na něj při schvalování vyhlášky zapomněli," vysvětlil starosta s tím, že letos už k takové chybě nedojde.

Regulaci zábavní pyrotechniky, ke které nedávno přistoupili také v Hořicích, Jičíňané vítají. Hlasité ohňostroje ale nejsou to jediné, co je dlouhodobě trápí. I přes vyhlášku z roku 2013 o zákazu konzumace alkoholu na vybraných veřejných prostranstvích si místní často stěžují na podnapilé jedince na náměstí a v okolí obchodní zóny. "Tak ohňostroje máme vyřešené. A pojďme něco udělat s těmi alkoholiky co každý den stojí u Kauflandu a obtěžují lidi a naše děti se na ně mají koukat a poslouchat tu sprostou komunikaci," posteskl si na sociálních sítích například Michal P. z Jičína. Dodržování vyhlášek je v kompetenci městské policie, hříšníky je ale často obtížné dopadnout.

Vyhláška o zákazu hlučné pyrotechniky v je platná od začátku letošního dubna. Jičín a Hořice nejsou jediná města v Česku, kterým v uplynulých letech došla trpělivost s petardami. Amatérské ohňostroje už zakázali také ve Frýdku Místku, na většině míst v Praze nebo v Brně.