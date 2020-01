Dáma v černém, okolo krku šál, jaký se nosí, brýle, příjemný úsměv, který se nepodbízí. Přijela si do Jičína popovídat s lidmi. Lidová mluva. Na otázky odpovídá zpříma. Občas se zamyslí. Není ji třeba budovat si popularitu hranou moudrostí. Vyhýbá se frázím, nevyhýbá se otázkám na tělo. Mluví řečí srozumitelnou. Umí přiznat omyl ve své práci a někdejších názorech.

Besedu začala krátce po páté tradiční moderátorka Tereza Dubinová. Umí to. Pečlivě se připravila. Položila první otázky. Protože v lednu se připomíná rok 43, kdy odjížděl z Jičína transport Židů, bylo první téma jasné.

Nebezpečí není zažehnáno. Náznaky jsou v cizině i u nás. Vyrábí se seznam Židů. K zákonodárství není třeba nic přidávat, dělat nové represivní orgány bylo by zbytečné. Chybí nám demokraticky smýšlející mediální scéna. Tady by se mělo dělat víc. Když Babiš nakoupil noviny, to bylo porušení rovnováhy. I když poslanecká sněmovna volí tajně, musí se počítat s tím, že většinu 130 hlasů mají ANO, sociální demokraté, komunisté a okamurovci.

Blok Milion chvilek hodnotí paní Němcová kladně. Uvádí úspěšné příklady v politickém dění. Mlátička Zdeněk Ondráček do funkce kontrolora nakonec zvolen nebyl. Helena Válková neprošla do funkce ombudsmanky. Tady napomohl objev článku, pod kterým byla podepsána spolu s prokurátorem Josefem Urválkem z kauzy odsouzení Milady Horákové k smrti. Nálezy historiků jsou důležité. Tedy i Ústav pro studium totalitních režimů a personální situace tam zrovna probíhající. Má být jen dokumentační, nebo i vystupovat aktivně? Například navrhovat kauzy pro soudní řízení?

Znovu rozebírá situaci v parlamentu: 70 hlasů ODS, Starostové, Lidovci, TOP 09. To označuje za blok demokratických stran. Ostatní strany, včetně okamurovců a komunistů mají 65 procent. Důležitost politických jednání. Bitevním polem parlamentu je slovo. Diskuse je produktivní, i když není v některých otázkách shoda.

Jak ve škole s politikou? Mají chodit politici do škol? Složitější otázka. Studenti se mají učit o fungování politiky, učit se politicky myslet. Však politici by neměli ve škole hlásat své názory.

Přímá volba prezidenta? Jedna z věcí, o které na základě současných skutečností bychom soudili jinak, než v době, kdy nastala. Ale návrat k zastupitelskému principu by nebyl jednoduchý. Atd.

Slyšeli jsme názory jedné političky z jedné politické strany. Přišli ti, kdo měli zájem, ti kteří se chtěli něco zeptat, i něco povědět za sebe. Paní poslankyně hovořila věcně, vyslovila své názory, neútočila. Opět dokázala, jak je důležité, aby v politice bylo víc žen.

Po skončení besedy šla velká část účastníků zapálit svíčku do synagogy na paměť Židů, kteří byli v lednu 43 povolání do transportu. Tereza zazpívala žalm a přečetla text z Bible – Jonášovu modlitbu v břiše velryby.

Bohumír Procházka