Paní doktorko, čekárna je vylidněná, jak je to s náporem lidí?

Pacientů je méně, pokles tak o osmdesát procent. Rozhodně jsou ukáznění. Vydali jsme informační prohlášení na našich webových stránkách, na facebooku, vývěsky na dveřích, které aktualizujeme. Lidé opravdu ukáznění jsou až na jednoho pacienta, který přišel kvůli administrativní záležitosti, byl bez roušky, a tak jsme ho nevpustili.Včera volala paní s příznaky respiračního onemocnění, tak tu jsem si pozvala, má už přes týden problémy. Ochranné pomůcky máme, sehnala jsem je vlastní cestou. Respirátory máme z oficiálních zdrojů tři, což je naprosto nedostačující.

Máte doma dvě malé děti, máte z koronaviru strach?

Já jsem člověk, který strach nemívá. Děti jsou doma, respirátory pro ně mám, poučila jsem je, dávám jim vitamíny, chodí se pravidelně provětrat. Ven nosí roušky, strach o ně nemám. Děti většinou prodělávají onemocnění lehčí formou. O koho strach mám, tak to je moje maminka. Té je kolem sedmdesáti roků, volám ji každý den, všechno ji zajistím a hlídám ji, aby nikam nechodila.

Vedle každodenní ordinace jste ještě do sedmnácti hodin na telefonu? Není to vyčerpávající?

Ano, lidé mně mohou volat, mám také spoustu známých, kteří se ozývají i večer. Odpovídám na facebooku, každému a na cokoliv. Zatím mně kapacita stačí.

Na co se lidé nejvíce ptají?

Je ještě spousta těch, co se vrací ze zahraničí, dotazují se na karanténu. Řešíme, jak to udělat s rodinnými příslušníky, kteří na ně čekají doma. V podstatě je svým návratem do karantény zahrnou. Zatím z lidí necítím žádnou paniku, každý rozumně řeší své potíže, zatím je to v klidu.

Pod tlakem je člověk celý den, jak odpočíváte, relaxujete?

U vaření, šití roušek, když to jde, zamířím na procházku, chodím na zahradu, do večera sleduji tiskové konference, naše on-line semináře.

Šití roušek. Bavlněné jsou prý méně účinné než chirurgické?

Jakékoliv snížení rizika je účinné. Rozhodně zvládnou zachytit kapénky, je to přijatelné řešení. Ideální je bavlněné roušky po použití vyvařit, ale stačit by mělo pořádné propaření horkou žehličkou. Někoho napadne je zmrazit, ale to nepomůže ničemu.

Poraďte lidem, čím například nahradit dezinfekční gely, kterých je stálý nedostatek?

Domnívám se, že opravdu nejdůležitější je důkladné mytí rukou. Návod najde každý na internetu, vytiskla jsem ho i našim dětem. Myjí si ruce podle obrázku. Je dobré otírat kliky třeba slabým roztokem sava nebo alespoň alkoholem, i to je metoda ochrany.

Co byste vzkázala svým pacientům i veřejnosti z pozice lékaře?

Ať jsou všichni v klidu, především ať mají pozitivní mysl. Ať se snaží v rámci možností udělat něco pro svoji relaxaci, jít ven, užívat vitamíny, abychom všechno přečkali ve zdraví a zvládli to co nejrychleji.