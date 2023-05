Jezuitská kolej čeká na analýzu o jejím dalším využití

Redakce

Rada města Jičín schválila nabídku společnosti One Advisory na poskytnutí poradenských služeb a zpracování analýzy o možnosti dalšího využití jezuitské koleje. Zástupci města mají obecnou představu, jak by se tato rozsáhlá a stále nedostatečně vytížená historická památka mohla využít – místnosti by se mohly postupně zaplnit různými službami. Jak tato idea bude uskutečnitelná, na to právě odpoví poptávaná analýza.

Jezuitská kolej | Foto: archiv města