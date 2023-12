Vedle ozářeného betléma s postavami v životní velikosti stojí něco, co na první pohled vypadá jako, jako… Trochu jako kadibudka. Zdání ale klame. Jelikož začal advent, tak opět po roce se usedlost někdejšího zahradnictví v Josefově proměnila na Ježíškovu základnu, kde si symbolický „dárkonoš" otevřel svoji nebeskou kancelář. Ta je nyní připravena přijmout přání všech, kteří jsou ochotni mu ho sdělit.

Ježíšek opět po roce otevřel svou nebeskou kancelář, napište mu svá přání | Video: Jiří Řezník

Je první adventní neděle, přesně 17 hodin a vrata do světa předvánoční nálady se automaticky otevírají. Zasněženou zahradu lemovanou stromy a keři začínají do rytmu hudby osvěcovat celkem 25 světelných okruhů zhruba s 18 tisíci žárovkami. Ty svítí - stejně jako devítimetrová kometa na střeše - čistě jenom bíle a v pravidelném intervalu se rozblikají do rytmu hudby. „Je to řízené počítačem. Každou půlhodinu to zhasne a do rytmu koledy se to v různém pořadí rozsvěcí a bliká,“ říká Roman Bedřich Bauer, a dodává, že rodinou pokladnu svítivá paráda rozhodně nezruinuje. Tisíce LED žárovek mají menší spotřebu než žehlička.

Unikátním prvkem je zdejší Ježíškova nebeská kancelář. Co to vlastně vůbec je? Každý návštěvník má možnost napsat své přání Ježíškovi na nekonečně dlouhý dopisní papír. „Je to v podstatě takováto kadibudka, kde je stroj s dlouhou rolí papíru na vzkazy Ježíškovi," ukazuje Roman Bedřich Bauer, jak to celé funguje. „Pisatel přijde, napíše vzkaz, měl by zazvonit na zvonec, že posílá dopis Ježíškovi, otočí kolem, aby se objevil prázdný list a může jít další," předvedl, že to není nic těžkého.

Manželé Bauerovi vedou loutkový soubor Boďi Jaroměř a tak v Boučkově loutkovém divadle bude mít 17. prosince premiéru Vánoční pohádka aneb Kde se vzal Kašpárek. „Je to naše nová vánoční pohádka, ve které se úplně poprvé dozvíme, jak se mezi námi vlastně objevil náš kamarád Kašpárek," naznačuje Roman Bedřich Bauer o čem bude nová pohádka (13.30 a 15 hodin) pojednávat. Poslední den letošního roku odehrají v Boučkově divadle rovněž ve dvou představeních (13.30 a 15 hodin) pohádku Bajaja. Zdroj: Jiří Řezník

Hned vedle Ježíškovi kanceláře světélka osvětlují betlém s postavami v životní velikosti. „Slíbili jsme každý rok rozšířit betlém o dvě figury, takže letos je početnější o klarinetistu a támhle o toho chlapíka, co nese v síťovce kapra," ukazuje Roman Bedřich Bauer na dva letošní přírůstky. Před betlémem stojí Tři králové, kteří se nemění. „Akorát je každý rok postavíme trochu do jiné pozice. Ale pořadí zachováváme, protože ten černý musí být vždycky vzadu," usmívá se principál loutkového divadla, který má v betlému svůj klon. „Vloni jsme nevěděli jaké postavy, tak jsme si řekli, že zkusíme udělat jako nás," dívá se na lehce mladšího dvojníka, který stojí po boku své manželky Libušky. „Lidé nás poznávají, tak asi dobrý," říká, a pochvaluje si nádherné zimní počasí. „Ten sníh to je nádhera, to nemá chybu. Jsme se modlili a sledovali předpověď, aby to vydrželo," těší ho kulisa pravé ladovské zimy.

Adventní Bauerovic zahrádka bude otevřena až do Třech králů.