Právě motorkáři, autokemp nebo autokrosař Václav Fejfar jsou podle Pacáka první, co se mnohým vybaví, když se řekne Lužany. On sám si ale nejvíc oblíbil okolní přírodu. „Na jaře a v létě obdivujeme heřmánkové voňavé pole, řadu úlů s včelkami pod lesem, kačeny u rybníka, buřty na ohýnku nebo košík plný hub. Na podzim barevné listí, plody jeřabin a bezinek, teplé barvy přírody a procházky,“ líčí.

Na chatku si jezdí odpočinout od města a práce projektového manažera v automobilovém průmyslu. „Tato práce je velice zajímavá, ale časově i psychicky náročná, proto se ve svém volném čase snažím věnovat fotografování, ve kterém nacházím potěšení a určitý druh relaxace,“ vypráví čtyřicátník.

V Lužanech skutečně tráví každou volnou chvíli. Slaví zde Nový rok, chodí na plesy, zabíjačky, zábavy, srazy s místními, poutě i fotbalová utkání. Všechny své zážitky se také snaží dokumentovat. V roce 2020 začal pravidelně reportovat o dění v Lužanech do Jičínského deníku. „Podařilo se mi napsat i pár článků o lidech, kteří v Lužanech žijí a něčím zajímavým mě zaujali. Největší odměnou pro mě je radost z tvorby a uznání všech, kteří si fotky prohlédnou a ocení je. Dobrá fotka je schopná vyvolat pocit, přitáhnout pozornost a přimět k zamyšlení,“ vysvětluje svou celoživotní vášeň. Loni dokonce s lužanskými fotbalisty nafotili kalendář jako zajímavý vánoční dárek.

Zdroj: Jan Pacák

Za roky strávené v Lužanech se Jan Pacák s partnerkou stali významnou součástí zdejší komunity. „Poznali jsme tu spoustu úžasných lidí, se kterými se pravidelně potkáváme na akcích nebo zajdeme do lužanské hospůdky. Také máme rádi naše kamarády, Láďu, Oldu, Radka, Leoše, Jirku, Pavla, Marcelu, Ivu, Lenku a další. Místní nás považují za skoro vlastní a my už se jako skoro „Lužaňáci“ cítíme,“ doplňuje.

Jednou by se chtěli do Lužan přestěhovat nastálo. „Toužíme po tom, ale bohužel se zatím nenaskytlo volné místo, které by pro nás bylo vhodné. Pevně ale doufáme, že se jednou taková možnost naskytne a my budeme jezdit do Lužan jako domů,“ věří Jan Pacák.