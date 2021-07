V současné době se podle Novotného akce zasekla právě na volbě vhodného umístění. "Vytipovali jsme čtyři místa, na Žižkově náměstí, za kostelem sv. Jakuba a dvě přímo v zámeckém parku. Tam jsme ale narazili na posudek architekta Zdeňka Sendlera, který nás varoval, abychom si nechali vypracovat posudek. Abychom prý nenarazili na kabely nebo vodovod," doplnil radní.

To potvrdil také starosta Jičína Jan Malý. "Musíme nejdříve zhodnotit, jestli jsou vybraná místa vhodná pro vykopání díry. Součástí instalace lavičky Václava Havla je totiž i zasazení mladé lípy. A nechceme vypisovat anketu s místy, která by se potom ukázala jako nemožná," vysvětlil starosta. Podle Malého je celý projekt v pohybu a anketa by měla být vyhlášena v nejbližších týdnech.

Už nyní ale město bojuje s časem. Rozhodnutí rady a zastupitelstva, ani vyhlášení ankety totiž neznamená stoprocentní jistotu, že bude v Jičíně lavička VH stát. Vypracovaný projekt včetně návrhů a umístění je nutné předložit posudkové komisi v čele s Dagmar Havlovou, která lavičku v Jičíně musí schválit. "Už dva měsíce řešíme, jestli na vybraných místech neprokopneme kabel. Takhle to do začátku října, kdy by měl Havel narozeniny, nestihneme. Doufám aspoň, že se nám to povede během podzimu, protože jinak to postrádá smysl," uvedl Josef Novotný.

Radní přednesl návrh umístění Havlovy lavičky ve městě už na jaře. "Lavičku Václava Havla jsem viděl na dovolené v Dublinu. Nápad se mi líbil a říkal jsem si, že bychom ji mohli pořídit i v Jičíně," vysvětlil Novotný, kde celá iniciativa začala. Motorem pro realizaci nápadu byla dvě letošní Havlova výročí - 85 let od jeho narození a 10 let od jeho smrti. Hned napoprvé se Novotnému podařilo přesvědčit celou radu a následně také zastupitelstvo, které včetně opozice návrh odsouhlasilo pouze s jedním zdrženým hlasem.

Podle Novotného se názor zastupitelů za uplynulé měsíce nezměnil. "Tehdy se všichni shodli, že je lavička Václava Havla dobrým reprezentačním bodem a pro Jičín by byla prospěšná. Nevím o tom, že by někdo otočil. Jen já už jsem z toho zdlouhavého řešení dost nešťastný," doplnil.

Umístění Havlovy lavičky ale má i své odpůrce, především z řad občanů. Těm se nelíbí pořizovací cena, která dosahuje až 300 tisíc korun. V diskuzích nejčastěji připomínají hojně kritizovanou Rumcajsovu lavičku v Lipové aleji, která je zasvěcená Radku Pilařovi a Václavu Čtvrtkovi. V aleji stojí od roku 2017 a její pořizovací náklady byly ani ne poloviční. "Výtky občanů chápu, ta cena je hodně vysoká. Ale při jednáních jsme se shodli, že to není částka, kterou by město nezvládlo. Navíc bychom chtěli vypsat dobrovolnou sbírku. Myslím, že někteří na památku Václava Havla přispějí rádi a se ctí," uvedl Josef Novotný.

Lavička Václava Havla představuje pamětní místo na připomenutí tohoto umělce, dramatika, politika a významné osobnosti českého polistopadového disentu. Dosud vzniklo kolem čtyřiceti pamětních míst po celém světě, v Královéhradeckém kraji je dosud jediná lavička VH umístěna ve Wonkově ulici v Hradci Králové. Tradičně ji tvoří dvě dřevěná křesla spojená kulatým stolem, jímž prorůstá lípa.