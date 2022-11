Na dokumentu, ze kterého se nakonec vyklubal celovečerní snímek, pracoval Mrkáček od roku 2013. "Tenkrát jsem točil ptáky při krmení a říkal si, že by z toho mohl být nějaký film. V průběhu deseti let jsem postupně střádal záběry. Poslední tři roky jsem se tomu věnoval naplno a točil jsem systematicky," vypráví.

Původně film neměl přesáhnout šedesát minut, ale po nashromáždění velkého počtu záběrů se se střihačem rozhodli dokument natáhnout. "Je pravda, že jsme původně uvažovali o kratším snímku, ale postupně se nashromáždilo hodně záběrů, kolega to začal stříhat a nakonec se to natáhlo na hodinu a půl. Český ráj je tak bohaté území, že by bylo nemožné natočit dvacetiminutový film jen s maličkými ukázkami toho bohatého prostředí," líčí režisér, který zároveň psal scénář a natáčel záběry přímo v terénu.

Právě malý štáb byl pro Mrkáčka při tvorbě dokumentu největší výzvou. Zatímco běžné dokumentární filmy vyrábějí více než desetičlenné štáby a záběry točí klidně i pět kamer zároveň, Zdeněk Mrkáček byl na natáčení sám. "Dělal jsem řidiče, kameramana, všechno jsem si nosil v batohu - techniku, jídlo, pití, stoličku. Fyzicky to bylo hodně náročné. Český ráj je členité území a natáčení je složitější, než když jste někde v rovině," vysvětluje.

Vlastní hudební doprovod

Na postprodukci a přípravě filmu na plátna kin se ale podílela celá řada dalších lidí. Záběry sestříhal a poskládal střihač Pavel Barták, průvodní komentář namluvil redaktor ČRo Liberec Jaroslav Hořejší a film se může pochlubit autorskou originální hudbou Martina Hyblera. "Na hudbu ve filmu jsem velmi hrdý, u dnešní filmové produkce je běžné, že se používá hudební doprovod, který nevznikl přímo pro daný film. Ale náš dokument má hudbu přímo na míru složenou," tvrdí Mrkáček.

Sám se Českým rájem zabývá téměř celý život, napsal o něm několik knih a uvědomuje si, že už v minulosti vznikly o tomto regionu jiné dokumentární filmy. "Myslím si, že ty předchozí filmy nejsou nějak špatné, to určitě ne, ale já jsem chtěl natočit opravdu něco originálního, zaměřit film na živou a neživou přírodu a hlavně na ten detail," přibližuje tvůrce svou motivaci.

Střevíčník pantoflíčekZdroj: Zdeněk Mrkáček

Přírodní bohatost Českého ráje sice zná už ze své předchozí práce, stejně ho ale prý při natáčení znovu překvapila. "Při natáčení jsem zjistil, že bohatost toho našeho kraje je ještě větší, než jsem doposud poznal, než jsem měl v hlavě a než jsem zachytil třeba v knížkách. Na poměrně malém území je tolik hodnot, že je Český ráj vyhledávaný nejen lidmi od nás z Česka, ale i zahraničními návštěvníky," dodává.

Film Jedinečný Český ráj zhlédli v premiéře a předpremiéře diváci v Lomnici nad Popelkou, ve středu se představil v Jičíně a promítání se plánují také v Turnově a dalších městech. Další budoucnost sice není zcela jistá, režisér je ale podle svých slov v případě zájmu připravený s dokumentem vyrážet také do škol, kde k němu může uspořádat přednášku o regionu.