Jičínsko – Narychlo pořádaným akcím s nočním programem je už zřejmě odzvoněno, a že si uděláte diskotéku večer na zahradě, na to od podzimu asi zapomeňte! Ledaže si požádáte obecní úřad v časovém předstihu a vaše akce bude zakotvena přímo v textu obecně závazné vyhlášky.

Pro organizátory nejrůznějších kulturních a sportovních podniků je novela zákona o přestupcích, která má vejít v platnost 1. října, doslova ranou pod pás.

Nově musí své záměry konzultovat s místní radnicí v dostatečné časové rezervě, aby jejich požadavky prošly zastupitelstvem a byly včas zakotveny v obecné vyhlášce.



Takže opět přibude papírování, ale smysl nového nařízení člověku se zdravým rozumem uniká. Ministerstvo vnitra obhajuje své rozhodnutí nadužíváním výjimek. „Naprosto to nechápu, postrádám smysl novely," řekla k novince Jitka Maděrová, organizátorka Sedmihorského léta.



„My s tím asi problémy mít nebudeme, většinou končíme produkci večer před desátou. Ale určité omezení to rozhodně je a ještě netuším, jak velké problémy s sebou přinese," zamýšlí se nad novinkou.

NÁZOR Z VENKOVA

„My na Bačalkách žádnou vyhlášku o veřejném pořádku nemáme. A vlastně ani nepotřebujeme, protože tu pořádek dodržujeme sami od sebe a nepotřebujeme na to papír. Akce, které tu probíhají, pořádá z 99% obec. Já se všeho osobně účastním, a když řeknu muzikantům do kolika se bude hrát nebo řeknu lidem, ať se ztiší, tak to prostě respektují.

A takhle to podle mého názoru probíhá ve všech obcích podobného typu jako jsou Bačalky. No a když se třeba objeví nějaký nahodilý „narušitel" či násilník, tak ho naši chlapi zpacifikují.



A pokud někdo pořádá akci soukromou, tak jsou většinou v deset večer všichni již tak společensky unavení, že se na žádné rušení klidu nezmohou. Chápu, že v obcích s více občany to takhle po vesnicku řešit nejde. Tak tam ať si vyhlášku udělají.

Je ale nesmysl rok dopředu do vyhlášky psát termíny akcí, které se budou konat, protože to prostě dopředu nikdo přesně neví. Tu novelu zase vymyslel někdo, který v životě žádnou akci nepořádal. Tak to je názor z českého venkova," napsala nám k chystanému nařízení rozhořčená starostka Bačalek Pavlína Kaprasová.