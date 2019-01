Nová Paka - Od 1. dubna platí v centru Nové Paky nové nařízení o stání silničních motorových vozidel. Na Masarykově náměstí lze parkovat ve všední dny od 8 do 17 hodin šedesát minut zdarma.

Novopacké Masarykovo náměstí. | Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Od 1. dubna vchází v platnost nové nařízení o stání silničních motorových vozidel ve vymezených prostorách města a na Masarykově náměstí, kde bude možné parkovat v pracovní dny v době od 8 do 17 hodin bezplatně po dobu šedesáti minut.



Řidiči si proto musí pořídit papírové parkovací hodiny. Zdarma budou vloženy do dubnového Achátu (měsíčník vydávaný radnicí), nebo je získají za pořizovací cenu 6 Kč v podatelně městského úřadu. S marží budou k sehnání v obchodech Jednoty u Kubů, Tabák Pochopovi a Papír - knihy ing. Rejmontová.



Parkovací hodiny musí být umístěny viditelně za předním sklem vozidla s nastaveným časem příjezdu. Delší stání (více jak 60 minut) bude finančně postižitelné až do výše 2000 korun.

Porušení časového limitu je totiž přestupkem a kontrolovat je bude městská policie i pracovníci úřadu. Stejný režim hodinového parkovného má být v budoucnu uplatněn na Dukelském náměstí a v jednosměrných ulicích v blízkosti středu města.



Neomezeně mohou na Masarykově náměstí parkovat rezidenti, kteří mají vazbu k centru. Bydlí zde, mají zde své provozovny anebo jsou vlastníky nemovitostí. Na městském úřadě si musí v tomto případě zakoupit roční parkovací známku za 600 Kč nebo za 300 Kč (platná od 1. 7 do 31. 12 ).

Příjemná změna

„Chceme obyvatelům města zpříjemnit život a vytěsnit auta ze středu,“ říká k novince starosta Josef Cogan.



Na nový systém parkování bude následně navazovat zjednosměrnění některých ulic v blízkosti centra, ke zlepšení provozu by měl přispět i kruhový objezd na komunikaci I/16 na křižovatce se Staropackou ulicí. O jeho stavbě nyní rozhoduje Ředitelství silnic a dálnic.