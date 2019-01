Nová Paka -Na výstavě novopackých chovatelů jsem se zastavil také u stánku pana Karla Kracíka, který se zde prezentoval svými kaktusy.

Také mám doma pár těchto píchavých rostlin patřících svým původem do Střední a Jižní Ameriky, ale to, co jsem viděl na výstavě, mě velice zaujalo. Proto jsem rád přijal pozvání na prohlídku kaktusového ráje na zahradě tohoto pěstitele.



Při vstupu do království pana Kracíka jsem zůstal ohromen stát. Připadal jsem si, že jsem někde na velké výstavě, a ne na zahradě domu jednoho pěstitele v Novém Štikově na okraji Nové Paky. Velké množství kvetoucích exemplářů svým počtem jdoucí do tisíců – jen druhů má pan Kracík okolo tisícovky - umístěných ve třech sklenících, dále fóliácích či nadzemním pařeništi, o celkové rozloze okolo sto čtverečních metrů, mě ohromilo.



„Kaktusy jsem začal pěstovat v šestadvaceti letech, když mně můj bratr dal patnáct kusů, které chtěl vyhodit,“ odpověděl pan Kracík na moji první otázku, jak se k tomuto zajímavému koníčku dostal, a dále pokračoval: “Pěstování se mi zalíbilo, a proto jsem začal s kupováním dalších kaktusů. Velmi brzy jsem zjistil, že vzhledem ke značným finančním nákladům tudy moje cesta dále nemůže vést. Proto jsem začal kaktusy rozmnožovat sám.



'Kaktusařina' je o tom, jako ostatně každý koníček, kolik jí člověk věnuje času, jak je pro věc zapálený, jaké má znalosti o pěstování těchto sukulentů a samozřejmě jaké má prostorové podmínky nejen v letních měsících, ale i v zimě. Zapálený jsem byl, vědomosti jsem postupně získával, a tak jsem začal budovat skleníky a fóliáky. Znalosti jsem získával z různé literatury a také od známého kaktusáře Ludvíka Buřvala ze Dvora Králové nad Labem, na jehož popud jsem se stal rovněž členem spolku pěstitelů kaktusů. Několikrát jsem rovněž navštívil Mexiko a jih USA, abych se na vlastní oči přesvědčil, jak vypadají kaktusy ve svém přírodním prostředí.“



Téměř všechny pěstitelovy exempláře jsou semenáče z vlastních výsevů. Rozmnožovat kaktusy pomocí roubů je velice zajímavá práce. Jedno takové roubování, kdy musí dojít ke srůstu cévních svazků roubu a podnože, což je velmi odolný kaktus, jsem si nechal ukázat. Je to velice náročná práce, při které s použitím žiletky, pinzety a lupy se seříznutý roub ukládá na seříznutou podnož, pokud možno tak, aby se cévní svazky překrývaly.



„Kaktusy se v zemích, odkud pocházejí, nachází v různém prostředí a nadmořské výšce, a proto je nutné toto prostředí pokud možno respektovat. Důležitá je teplota a světlo a samozřejmě i závlaha. Musí mít rovněž stálou polohu a není možné je zbytečně přemísťovat nebo otáčet. Je to nekonečné získávání zkušeností,“ prozradil některé své pěstitelské poznatky Karel Kracík.



Při prohlídce kaktusového království jsem slyšel jména jako Uchiapensis, Magnificus, Rubrograndis, Cererus Peruvanus, F. Monstrosa a samozřejmě mnoho dalších latinských názvů. Na můj podiv nad perfektním ovládnutím nepřeberného latinského názvosloví mně pěstitel vysvětlil, že kaktusáři používají výhradně latinské názvy, protože pro kaktusy ani české výrazy nemají. Výhoda spočívá v tom, že je značně usnadňována komunikace mezi pěstiteli kaktusů na celém světě.

Jméno Kracík se rovněž zapsalo do historie těchto rostlin pojmenováním jednoho druhu kaktusu jménem tohoto pěstitele. Při svém poznávání v Mexiku totiž objevil jednou kaktus rodu Coryphantha, který ještě nikdy neviděl. Vyfotografoval ho, ukázal svým přátelům ze spolku kaktusářů a ti tuto elegantní krásku nechali zaregistrovat. Za její objevení a podrobné popsání naleziště byla pojmenována po tomto významném štikovském pěstiteli a cestovateli jeho jménem Coryphantha kraciki.

Za třicet let své náročné práce získal packý pěstitel velké zkušenosti, které si nenechává pro sebe, podobně jako i tři tisícovky diaobrázků, se kterými na pozvání objíždí naši republiku. Přednášel v Brně, Ostravě a v mnoha dalších městech. Pochlubil se mi rovněž setkáními kaktusářů a cestovatelů nejen z České republiky, které se opět bude letos v červenci, včetně opékání prasátka, konat na jeho zahradě i letos.



„Je to již devátý ročník a očekávám opět účast okolo třicítky. Posledně byl mezi námi dokonce i kaktusář z Velké Británie Alan Poccoc a svěřil se nám, že takové párty ještě nezažil. Letos si opět tuto příležitost nenechá ujít. Ozvali se i kolegové z Polska,“ informoval pan Kracík.



I když to podle jeho sbírky a dalších jeho činností týkajících se rozmnožování kaktusů, prezentace při výstavách vypadá, není Karel Kracík profesionál - kaktusář. Již řadu let se zabývá bezpečnostními a tepelnými fóliemi, které pokládá na běžná, ale i automobilová okna a výklady prakticky po celé republice. A spojit svého svého náročného koníčka s touto profesí je hodně obtížné, ale packému pěstiteli se to opravdu daří. Míla Pour