Nová Paka – S další novinkou přišla packá radnice.

Centrum Nové Paky. | Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Po schůzce řídících pracovníků, kteří se zabývali investicemi pro rok 2011, jsou určeni radní, zodpovědní za konkrétní projekty.



Jak uvedl neuvolněný místostarosta Stanislav Albrecht, cílem je eliminovat možné překročení rozpočtu u jednotlivých položek a také mít konkrétní osoby, které budou za průběh akce zodpovědné i po finanční stránce.



„Dříve všechny akce řídil starosta Josef Cogan, nyní jsme se jako nováčci rozhodli si úkoly rozdělit,“ uvedl S. Albrecht.



Za odstraňování bariér ve městě (v rozpočtu vyčleněno 100 tisíc) zodpovídá nový starosta Rudolf Cogan. Drobné investice (1 mil.) má na starosti Stanislav Albrecht, za památky (200 tis.) zodpovídá Josef Cogan (bývalý starosta), opravy nemovitostí a škol budou v péči Stanislava Albrechta (náklady 1,28 mil.). Ten bude mít pod dohledem i projekt parcel pro rodinné domy na Vlkově, stavbu biologické kompostárny ve Staré Pace, která by měla stát zhruba 10 milionů.



Letos město vloží do přípravy projektu zhruba 150 tisíc korun. Dále bude dohlížet na vybudování skládky zeminy ve Valdově za 450 tisíc korun.

Investice do zeleně (200 tisíc) budou ležet na bedrech Marka Nydrleho. Tesco – sjezd v aleji (250 tisíc), kanalizaci ve Štikově (100 tisíc), opravu chodníků a silnic ve městě za milion korun bude dozorovat Rudolf Cogan.



Zřízení lékařských ordinací v domě s pečovatelskou službu ve Svatojánské ulici má na starosti Josef Hendrych.



Zajímalo nás, v jakém stadiu je příprava tohoto projektu. „Nyní se zpracovává již třetí verze dokumentace. V přízemí domu s pečovatelskou službou, který je v majetku města, mají vzniknout ordinace lékařů. Zájemci o pronájem prostor by se měli na přestavbě přízemí podílet finančně s tím, že jim budou vynaložené prostředky umořeny z nájmu. Obsazení prostor se ukázalo jako velmi problematické, v každém případě bychom tu chtěli mít rehabilitaci,“ upozorňuje Josef Hendrych s tím, že letos se definitivně rozhodne, které ordinace zde vzniknou.