Nová Paka – Projekt zateplení Základní školy v Husitské ulici se odkládá. Radnice hledá cestu, jak ušetřit. Zatím zaplatí ze svého výměnu oken.

Mnohé občany města zaskočilo rozhodnutí packé radnice, která zavrhla projekt zateplení budovy Základní školy v Husitské ulici.



Přitom záměr se už chystá roky a na jaře letošního roku radnice konečně získala příslib dotace ze Státního fondu životního prostředí. Hlavní budova se měla dočkat nové izolační vrstvy a výměny oken. Zakázka za zhruba 12 milionů korun s devítimilionovou dotací z fondu měla být zahájena v době prázdnin.



Akce ale nakonec ztroskotala na přepracování projektu kvůli provedené opravě střechy. „Zjistili jsme totiž, že bychom získali pouze 6 milionů a my bychom museli investovat přibližně dvacet, což by nebylo nijak výhodné,“ říká k celé záležitosti vedoucí investičního odboru města Ladislav Stuchlík. A tak radnice zřejmě dotaci odřekne. Na to jsme se také zeptali neuvolněného místostarosty Stanislava Albrechta.



„Rozhodli jsme se, že subvenci vrátíme a z městských peněz zatím zajistíme výměnu oken za zhruba pět milionů korun. Projekt se nám zdál neefektivní, náklady příliš vysoké. Je možné, že výměna proběhne v jedné či více etapách, prioritně budou nová okna v učebnách,“ slibuje S. Albrecht.



Ředitel školy Petr Ježek je z rozhodnutí smutný: „Donesly se ke mně jisté signály, ale o rozhodnutí radních mě nikdo neinformoval. Šetříme na bazén, ale nemáme zateplenou školu. To je jako když spoříme na nový lak auta, a přitom nemáme v pořádku motor. Rozhodnutí radnice ale musíme respektovat.“



Návrh na zrušení dotace by měl ještě projít schválením zastupitelstva.