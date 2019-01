Nová Paka – V neděli odpoledne se členové Diaklubu Nová Paka sešli ve svém sídelním městě.

Důvodem bylo, aby ve vstkutku reprezentačních prostorách užívaných v současné době společností Infopharm (naproti parkovišti Pennymarketu), aby se na své valné hromadě rozhodli o tom, jakým směrem se bude jejich činnost v následujcích třech letech ubírat.



“Lepší místo jsme si ani nemohli vybrat,“ pochvaluje si Miloslav Pačesný. „Personál společnosti se věnoval našim dětem v počítačové učebně, kde pro ně připravil pěkný program a rodiče mohli zasedat v další místnosti oddělené posuvnou stěnou. Jsem rád, že takovéto služby může sídelní město našeho sdružení svým členům nabídnout.“



Na setkání přicestovala i paní Iveta Čabanová, zástupce renomované medicínské společnosti, která seznámila přítomné rodiče s novinkami v oboru. “Bylo to výborné,“ pochvaloval si dále staronový předseda sdružení ing. Pačesný, “to byl jeden z důvodů, proč jsme diaklub založili; totiž aby se rodiče mohli i s dětmi přímo setkat s odbornými pracovníky a nebyli odkázáni jen na to, co si kde přečtou nebo zjistí v diabetologické ordinaci.“

Členové diaklubu mohou být na svoji činnost právem hrdi, neboť svojí činností si získali uznání v širokém okolí, a to i díky celonárodním diatáborům, které pořádají.



“O členskou základnu nemáme strach,“ rozpovídal se pan předseda, “dle nových stanov se může stát členem-partnerem i rodina, která nemá trvalé bydliště v Královéhradeckém kraji, takže počet členů našeho sdružení stále roste. Podařilo se nám docílit pozvolné generační výměny, takže dětí na naše akce máme stále dost. Celonárodní Diatábor pro rok 2011 je již obsazen, uskuteční se v červenci na Blatech v Českém ráji a zúčastní se ho 41 dětí včetně instruktorů.“



Rodiče si stanovili program na další období a projednali okruhy, které považovali za důležité. Nebylo jich málo: hospodaření, personální složení výboru, složení realizačního týmu pro diatábory včetně odborného zdravotnického dozoru, zajištění finančních zdrojů pro činnost, sestavení programu dle přáni a potřeb dětí atd. Můžeme prozradit, že si rodiče ze svého středu zvolili do čela sdružení opětovně pana Pačesného.



„Znovuzvolení mne potěšilo a opravdu si jej moc vážím,“ uvádí staronový předseda Diaklubu Nová Paka. „Kandidátů bylo víc, protože do činnosti sdružení se zapojuje stále více rodičů, čímž se dost podstatně lišíme od sdružení ostatních, kde se jedná spíše o činnost několika málo nadšenců, kteří ostatní svým přístupem táhnou. U nás je tomu opravdu jinak, zapojují se i ostatní rodiče. Člověka potěší, když si jeho práce všimne někdo jiný. Myslím, že mne mají rády i děti, to je pro mne možná ještě větším oceněním a zavazujícím momentem. Beru to jako výzvu dále se věnovat dětem.“



A děti z diaklubu se mohou těšit na další akce. V tomto roce je čeká oslava již IV. ročníku Světového dne diabetu, která se uskuteční v ZŠ Husitská v listopadu, v den výročí narození objevitele inzulinu Fredericka Bantinga, který za svůj objev obdržel i prestižní Nobelovu cenu. Na akci se chystají diabetické děti a jejich kamarádi nejen z našeho, ale rovněž z Libereckého a Pardubického kraje, i z Prahy.



Závěr roku prožijí děti na tradičním bowlingovém turnaji ve sportcentru u zimního stadionu.⋌ (dia)