Nevratice – Sedmičlenné zastupitelstvo, které bylo ustaveno na listopadové schůzi, není usnášeníschopné. Důvod?

Starosta Nevrátic Vratisla Válek se starostkou Holovous Martinou Berdychovou. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Tři zvolení zástupci občanů, kandidující za SNK Strana pro občany, rezignovali na svoje posty.



Jičínský deník o tom informoval starosta Vratislav Válek, který je pověřen do konání náhradních voleb zajištěním nejnutnějšího provozu v obci. Ke kolapsu už došlo v Nevraticích jednou, a to 19. listopadu 2009, kdy podal demisi jeden ze zastupitelů a čtyřčlenný tým pak neměl rozhodovací právo. I tehdy byl Vratislav Válek pověřen řízením obce.



Letos po komunálních volbách se zastupitelstvo sešlo na první ustavující schůzi 13. listopadu, kde byla zvolena starostkou Alena Kleňharová a místostarostkou Jitka Koubková. Vratislav Válek ale tehdy protestoval, že je neslučitelné, aby Jitka Koubková vykonávala funkci účetní a místostarosty. V závěru schůze se svého postu zřekla i nově zvolená starostka. Volby byly odloženy na 21. listopadu. Na druhé ustavující schůzi byl zvolen do čela obce Vratislav Válek (SNK za obec krásnější), místostarostkou je Marie Reková (Strana pro občany). Jitka Koubková, i když byla v právu, už o post místostarosty nestála. Zvoleni byli i předsedající výborů.



V minulém týdnu ale podali nečekaně demisi tři zastupitelé za SNK Strana pro občany.

„Vše jsem nahlásil na krajský úřad a nyní budeme čekat na termín náhradních voleb, který by měl být stanoven ministerstvem na jaro příštího roku,“ říká starosta Vratislav Válek.



Jitka Koubková se poptala na ministerstvu, kde jí potvrdili, že obě funkce – účetní a místostarostka jsou slučitelné. „Místostarostkou bych pod vedením Vratislava Válka nechtěla být,“ sdělila Deníku a k rezignaci své a svých kolegů vysvětluje:



„Ke zvratu došlo za týden, kdy si pan starosta svolal poradu na obecní úřad, kde byli tři lidé z jeho kandidátky a místostarostka, zbylé tři zastupitele z jednání vyloučil. Když jsme zjistili, že se s námi nepočítá, vydali jsme se v úředních hodinách za ním. Své kroky nám nedokázal vysvětlit, proto jsme podali rezignaci včetně náhradníků z kandidátky. Ve středu byla ještě porada zastupitelů, kde pan Válek nabídl svoji funkci starosty. Domluvili jsme se, že bych ji zastávala já, a sjednali jsme další setkání, kde jsme se měli domluvit na termínu zastupitelstva. Mezitím starosta odvezl naše rezignace do Hradce Králové a vše se uzavřelo.“



Jak vypadalo rozdělení postů v Nevraticích: starosta Vratislav Válek, místostarostka Marie Reková, členové zastupitelstva: předseda finančního výboru Alena Kleňharová, předseda kontrolního výboru Luboš Trnka, předseda výboru pro životní prostředí Veronika Koubková, předseda kulturního výboru Monika Brynychová, předseda výboru pro odpadové hospodářství Jitka Koubková.



V sedmičlenném zastupitelstvu získala 3 hlasy SNK Za obec krásnější, čtyři hlasy SNK Strana pro občany.