Nový Bydžov /FOTOGALERIE/ – Příznivci naleštěných a opečovávaných automobilů a motocyklů z řad veteránů se sešli, aby sdílelisobotní dopolednena novobydžovském náměstí, kde se konal již šestnáctý ročník meMoriálu Elišky Junkové.

Na náměstí byly v sobotu 25. června k vidění udržované i léty osvědčené vozy, dámy zde pochůzkovaly, stejně jako pánové v dobovém oblečení. Kulisu tvořil swing, který z postaveného pódia zaplavoval náměstí duchem dávno minulých let.



„Akci jsem založil. Zájemců o závod je stále více. Nyní je to na hranici zvládnutí. Mým odhadem tu dnes je osm set až tisíc lidí. Nadšenci k nám již jezdí pravidelně, a to z celé republiky,“ řekl zakladatel závodu Pavel Klepač. Memoriál Elišky Junkové, která sama závodila, letos navštívil i její syn. „Jezdím sem už šest let. Jsem rád, že někdo spravuje odkaz motorismu,“ zdůraznil Vladimír Junek. (jo)