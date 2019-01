Hradec Králové – Musher Roman Bahník s kamarádem a jejich psy pomohli lyžařce, na kterou v lese u Hradce spadla část stromu.

Musher Roman Bahník s kamarádem a jejich psy pomohli lyžařce, na kterou v lese u Hradce spadla část stromu.

Na tuhle jízdu do smrti nezapomene. Roman Bahník a jeho psi pomohli zachránit 53letou lyžařku, kterou v lese vážně zranila ulomená špice borovice.

„To by udělal každý,“ říká skromně. Ten den zapřáhl své čtyři sibiřské husky a s kamarádem Romanem Zasadilem a jeho smečkou vyrazili do lesů. Trénink, který absolvují každý druhý den již deset let, se rozhodli zkrátit.



„Trénujeme na mistrovství republiky. Najeli jsme dvacet kilometrů a jeli bychom dál, ale najednou za námi začaly padat stromy. Vzdali jsme to.“

Na cestě z lesa potkali sanitku. „Uhýbali jsme, byla tam jedna stopa. Oni ale zastavili a poprosili nás, jestli bychom jim nepomohli z lesa dostat ženu, na kterou spadl strom.“



Musheři neváhali a za jedny saně zapřáhli všech osm psů. Záchranáři vyrazili napřed pěšky. „Bylo to asi kilometr od sanitky. Ta žena neměla viditelné zranění, ale stěžovala si na bolest zad. Lékař měl s sebou zpevňovací lehátko, na které jsme ji položili a odvezli k autu. Od té doby o ní nemáme zprávy,“ povídá 41letý Bahník.



Zraněná lyžařka ve fakultní nemocnici ihned podstoupila operaci poškozeného bederního obratle. „Kdyby obratel poškodil míchu, tak mohla ochrnout. Dnes už začala s rehabilitací a její stav se vyvíjí velmi dobře. Kdo ví, co by se mohlo stát, kdyby ji někdo nesl, nebo kdyby tam prochladla. Měla obrovské štěstí,“ uvedl lékař Zdeněk Tušl.