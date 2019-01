Kopidlensko - Vítání ptačího zpěvu na Zrcadle zorganizovala pro veřejnost u rybníka Zrcadlo ve Mlýnci Česká společnost ornitologická a Patronátní skupina pro Ptačí oblast Rožďalovické rybníky.

A to ve složení Vladimír Šoltys, František Stránský a Zbyněk Smolík, za podpory Stanice pro hendikepované živočichy v Pátku u Poděbrad s Lubošem Vaňkem.



Za ideálního počasí připravili 1. května pro 30 účastníků tříhodinovou procházku kolem rybníka, s kulisou ptačích hlasů drozdů, sýkorek, slavíků, skřivanů, vlaštovek a mnoha dalších zástupců zpěvného ptactva.



Na rybníce pozorovali vodní zástupce ptačí říše jako lysky, kachny, husy, labutě. Průvodci předvedli malým i velkým nadšeným zájemcům kroužkování do sítí odchycených ptáků. Zajímavé bylo vypouštění vyléčených ptáků ze Záchranné stanice v Pátku u Poděbrad. Vycházka do jarní přírody byla pro účastníky výjimečným zážitkem, s mnoha překvapeními a zajímavými zastávkami.



Mnozí si teprve při této příležitosti uvědomili, v jakém krásném a zatím ještě civilizací neporušeném prostředí žijí. Jen je potřeba přírodu umět vnímat a rozumět jí. Za takové poznání a příležitost děkují účastníci „vítání ptačího zpěvu“ nadšeným organizátorům akce. Oldřich Suchoradský, Mlýnec