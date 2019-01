Východní Čechy – Hory před Silvestrem opět praskají ve švech. Kvůli krizi ale turisté šetří. Žádné týdenní pobyty v drahých hotelech. Letos volí levnější ubytování a většinou jen na pár dnů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Pavel Ryčl

„Míst k ubytování už není mnoho, rozhodně nikomu nemůžu nabídnout půlku Pece. Takže obsazenost je slušná, oproti loňskému roku je však znát, že lidé preferují spíš krátkodobé pobyty. Třeba jen na Silvestra nebo několik málo dní,“ uvedla Eva Lorencová z Informačního centra v Peci pod Sněžkou.

Podobné zkušenosti mají i turistické kanceláře ve Špindlerově Mlýně. „K ubytování už jsou k dispozici jen poslední místa, a většinou vyšší cenové kategorie. Levnější nabídky už jsou pryč,“ řekla Lenka Hrubá z Infocentra ve Špindlerově Mlýně. Však také hoteliéři čekají přes solidní zaplněnost slabší sezonu. A více tuzemské klientely než vloni. Kromě krize odrazuje zahraniční návštěvníky strach ze šíření prasečí chřipky.

Turistů je v Krkonoších ale zatím méně než před rokem. Znát to bylo především o vánočních svátcích, kdy na sjezdovkách vládlo téměř mrtvo. Ačkoliv lyžařské podmínky byly navzdory oblevě takřka ideální. Chybějící přírodní sníh nahradilo umělé zasněžování, které hlavně v posledních dnech umožnily mrazivé noci.

„Jenže co v Krkonoších?! Za stejné ceny pořídím lepší lyžovačku v Alpách,“ míní Petr Vinklář z Hradce, který v Rakousku tráví každého druhého Silvestra.

Pravdou navíc je, že návštěvnost východočeských hor během silvestrovských svátků může ještě pokazit také počasí. Nevadí ani tak oteplení, teploty se vyšplhají jen těsně nad nulu, horším problémem by mohl být déšť.

Nejteplejším dnem má být dnešek, kdy bude až kolem pěti stupňů, od zítřka se už má, i když jen pomalu, ochlazovat. „Na svazích je technického sněhu dost, cožpak o to, a ten teploty dva stupně nad nulou vydrží. To nebude jako při poslední oblevě, kdy bylo plus deset stupňů. Spíš se bojím, aby lyžaře neodradilo škaredé počasí obecně,“ řekl František Prouza ze skiareálu v Deštném v Orlických horách.