Východní Čechy - Vybrané osobnosti z různých odvětví, nejen z České republiky, prozradily svá přání do nového roku. Směřována jsou i ke čtenářům Deníku.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Kucej

Petr Nečas, předseda vlády:

„Vše dobré, hlavně zdraví a duševní pohodu. A také lásku blízkých. Víc vlastně nepotřebujeme.”

Petra Kvitová, tenistka, wimbledonská vítězka:

„Co si přát do nového roku poté, co člověk prožil rok snů? Snad aby se co nejvíc podobal tomu, který právě skončil. Vím, že k tomu je potřeba kromě tvrdé práce i trochu štěstí, tak ať se mě drží a v neposlední řadě, ať mně, všem mým blízkým, ale samozřejmě všem, kteří čtou tento vzkaz, slouží zdraví a vyhýbají se zranění a nemoci.”

Dalajlama, tibetský duchovní vůdce:

„Přeji všem – i vašim čtenářům – aby příští rok byl plný míru a přátelství. Ale samo to nepřijde. Zkuste pro to každý něco udělat. Věřím, že jsme na prahu přelomového tisíciletí, které přinese řadu pozitivních změn. Nesmíte ale spoléhat na modlení či sedět se založenýma rukama, je třeba jít do akce, vstát a konat.“

Dominik Duka, arcibiskup pražský:

„Přál bych vašim čtenářům, aby rok 2012 přijali jako výzvu. Bez naděje nelze žít a současná krize není důvod, abychom ztratili důvěru v sílu našeho rozumu, lidské solidarity a Boží pomoci.“

Antonín Holý, vědec, objevitel léků proti HIV:

„Nechci vymýšlet žádná idealistická a nereálná přání, ale přál bych si, aby v novém roce 2012 byly učiněny takové vědecké objevy, které zásadně přispějí k léčení dosud nevyléčitelných nemocí, kterými lidstvo trpí.”

Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu:

„Naší zemi – to znamená nám všem, kteří zde žijeme – přeji, abychom ve zdraví, zejména duševním, přežili to stupidní šílenství domácích i zahraničních hlasatelů jediné, neoliberální pravdy, jejíž uskutečňování způsobilo současnou globální hospodářskou krizi. A svým bližním samozřejmě přeji hlavně zdraví a lásku, bez které by život nestál za nic.“

Uršula Kluková, herečka na volné noze:

„Hlavně přeji zdraví jak fyzické, tak i duševní. Ať jsme spokojeni s tím, co máme, nehoníme se za každou cenu za hmotnými pozlátky, ale mysleme a nezapomínejme na svoji duši.“

Frrantišek Černý, zpěvák, kytarista a kapelník skupiny Čechomor:

„Přeji všem čtenářům Deníku hlavně hodně zdraví, štěstí a úspěchů a aby se nenechali demoralizovat českou politickou scénou.“

František Kinský, potomek českého šlechtického rodu:

„Podle zpráv z médií by měl být následující rok horší než ten letošní. Ale jak každý ví, nikdy nemůže být tak špatně, aby nemohlo být hůř. Záleží na každém z nás, jak se k problémům postavíme. I proto vám přeji jasnou mysl, optimismus a sílu překonat i velké překážky, pomoc a podporu vašich bližních a hlavně pořádnou porci štěstí a nezbytné zdraví, pak vše nakonec dobře dopadne.“

Roman Koudelka, český reprezentant ve skocích na lyžích:

„V první řadě bych přál všem hodně zdraví, bez kterého to nikdy nejde. Protože když budeme zdraví, tak potom ruku v ruce s tím přijdou i ostatní věci. Dál bych všem přál, aby do nového roku vstoupili správnou nohou a užívali si životní pohodu.“

Josef Pejchal, herec Východočeského divadla Pardubice:

„Do nového roku bych chtěl lidem popřát, aby si nechali i nějaká ta přání také na příští rok, aby se i v něm měli na co těšit.“