Vakcíny budou v maxibaleních, která se musí brzy spotřebovat. Pacienty určují pojišťovny. Vakcíny totiž nebudou baleny jednotlivě pro každého pacienta zvlášť, ale přijdou ve větších baleních, která rychleji podléhají zkáze.

„Jednu větší dávku budeme přerozdělovat mezi více lidí. Když se to načne, tak se to musí hned spotřebovat. Pochybuji však, že se podaří obvolat pacienty, aby přišli v jeden den a ve stejnou hodinu,“ uvedl hradecký praktický lékař Miloslav Lacina.

V první vlně podstoupí očkování lidé s chronickými nemocemi plic, jater, ledvin, diabetici, těhotné ženy a také zdravotníci. Vhodné pacienty přitom vybírají pojišťovny, seznamy pak ještě schvalují praktičtí lékaři. Pacienti, kteří mají zájem o preventivní očkování a nejsou na seznamech, mají zatím smůlu.

V královéhradecké fakultní nemocnici, kde zaznamenali už padesát případů prasečí chřipky, dostane přednost personál.

„První půjdou na řadu lidé z nejohroženějších pracovišť, jako je emergency, ambulance a infekční klinika. Očkování je dobrovolné. Ale domnívám se, že kolegové budou spíš ochotní,“ uvedl přednosta infekční kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové Stanislav Plíšek.

Řada lékařů se však vakcíny dobrovolně vzdá. „Lidem s oslabeným organismem očkování pomůže. Ostatní to musí zvládnout sami a byli by hloupí, kdyby to dobrovolně chtěli. Co když za rok přijde žirafí chřipka? Já sám se očkovat nenechám, svoji imunitu si buduji jinak,“ dodal lékař Miloslav Lacina.

ANKETA: Bojíte se prasečí chřipky?

Východní Čechy – V kraji se za poslední týden objevilo k původním 48 dalších 18 případů prasečí chřipky. Šest z toho byly děti z hradeckého diagnostického ústavu, které si pár dnů poležely ve fakultní nemocnici. Stejně jako ostatní infikovaní však nebyly ohroženy na životě, většina pacientů zůstala jen v domácí karanténě.



Obáváte se, dosavadní mírný průběh u naprosté většiny nemocných je jen dočasný a že vir Pandemic A (H1N1) může dále zmutovat a začít na životě ohrožovat i zdravou populaci?

Hlasujte vedle v anketě



CHŘIPKOVÝCH ONEMOCNĚNÍ PŘIBÝVÁ

/TISKOVÁ ZPRÁVA/

Ve 47. kalendářním týdnu 2009 bylo v Královéhradeckém kraji hlášeno celkem 1849 onemocnění akutními respiračními infekcemi a chřipkou v přepočtu na 100 000 obyvatel, což je o 15,4 % více oproti předcházejícímu týdnu.



Během 47. kalendářního týdne jsme zaznamenali zvýšení nemocnosti ve všech věkových skupinách, s nejvyšším nárůstem u dětí ve věku 6 - 14 let (o 27,4 % oproti minulému týdnu).



Podle okresů evidujeme nejvyšší nemocnost na Jičínsku (2853/100 000) a na Hradecku (1985/100 000). Naopak nejnižší nemocnost je na Náchodsku (1268/100 000).



Výskyt akutních respiračních onemocnění a chřipky během 47. kalendářního týdne hodnotíme jako sezónně zvýšenou nemocnost. Z hlediska celého regionu je situace těsně pod epidemickým prahem, lokálně jsou především v kolektivech předškolních a školních dětí již zaznamenávány hromadné výskyty onemocnění, které mají charakter epidemie.



V Královéhradeckém kraji od července do současné doby evidujeme 49 hlášených případů chřipky Pandemic A (H1N1). V tomto týdnu přibylo 15 potvrzených onemocnění.



Z toho 6 v diagnostickém ústavu. Další 3 a 2 případy pak měly vzájemnou souvislost, tzn. že se jedná o onemocnění, kdy nemocní byli ve vzájemném kontaktu.

MUDr. Ivan Kučera,

Ředitel Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje

Má prasečí chřipku, porodila a musela do karantény

Pardubice - Pardubická krajská nemocnice zažila první porod ženy, která onemocněla prasečí chřipkou. „Celé se to odehrálo hrozně rychle. Moje partnerka Veronika byla v osmém měsíci těhotenství. Měla vysoké teploty, a tak jsem ji ve čtvrtek v sedmnáct hodin přivezl do nemocnice. V 18.16 hodin už jsme rodili císařským řezem,“ popisoval dramatický sled událostí ženin životní partner Jindřich.

„Hned po porodu musela Veronika do karantény, takže syna ani pořádně neviděla,“ pokračoval. „U syna Tomáška, který získal nákazu od mámy, se sice určité komplikace objevily, je v inkubátoru, dýchat mu pomáhá přístroj, ale měl by snad být v pořádku. Doufám, že dnes se dozvím více,“ řekl s nadějí v hlase. „Maminku teď od jejího dítěte dělí dvě budovy. Ale díky vstřícnosti personálu nemocnice se podařilo docílit toho, že má u sebe alespoň synovu fotku,“ informoval otec malého Tomáška.



„Za celou rodinu bych chtěl poděkovat všem pracovníkům Pardubické krajské nemocnice za bezvadný přístup jak k pacientům, tak i k jejich příbuzným,“ dodal. „Prasečí chřipka teď řádí všude, ale kde k ní partnerka přišla, to vůbec netušíme. S nikým, kdo by tuto chřipku dostal, ve styku nebyla,“ přemítal partner Veroniky. „Věřím, že nakonec všechno dobře dopadne, byť současný stav partnerky má ještě komplikovat zápal plic. Ale zatím nemám zprávu o tom, že by to vypadalo nějak špatně,“ doplnil Jindřich. A na závěr přidáváme vzkaz Deníku pro celou rodinu: Držíme vám palce.

TOMÁŠ DVOŘÁK