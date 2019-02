Hořice – Životní jubileum sto let oslavila obyvatelka Domova seniorů v Hořicích Milada Burdová, která zde žije už dvacet let. K jejím narozeninám ji čekal nejen dort, ale také přání od starosty Ivana Doležala a místostarostky Hany Richtermocové.

Deník se oslavenkyně zeptal, co by doporučila dnešním rodičům. „Jak to pozoruji, tak se domnívám, že si dnešní rodiče dělají, co chtějí a rady od starších poslouchat nechtějí,“ řekla Milada Burdová se smíchem. Dodala také, že se jí velmi líbí rozkvět města Hořice.

I když už v 16 letech přišla vinou nemoci o jednu nohu a podle jejích slov to poznamenalo celý její život, na své narozeniny rozdávala úsměvy.