Hořice – Lidl, slovo, které se tu skloňovalo ve všech možných i nemožných pádech. Vždyť se o stavbě supermarketu mluví už od roku 2005! Stále je ale vedle hořického zámku jen zelená pláň.

Archeologické naleziště v Hořicích při stavbě obchodu Lidl. | Foto: DENÍK/Zuzana Koulová

Ze začátku si Hořičáci Lidl kousek od náměstí, a navíc vedle zámku, neuměli představit. Jenže už je tak nějak přestalo bavit, že již v půl osmé ráno je ve druhém zdejším marketu vyprodán zlevněný cukr, nebo že máslo v samoobsluhách stojí skoro 30 korun. ,,Ať už je tu ten nový market,“ volají mnozí podráždění občané. Jenže to není tak jednoduché.



Realizace se totiž neobešla bez problémů, dokonce bez velkých. Nejdřív se práce pozdržely kvůli archeologům. Ti však na místě objevili řadu drahocenných historických nálezů, takže v tomto případě bylo zdržení ještě přínosné.



Další brzda projektu je občanské sdružení Za Hořice krásnější, které neúnavně bojuje proti této stavbě. Ve sdružení je také řada maloobchodníků, kteří se bojí, že je nový řetězec zlikviduje. Ale máme tu tržní hospodářství, obchod je založen na konkurenceschopnosti. Samoobsluhy mají šanci přežít, lidé si rádi koupí dražší výrobek, který však bude kvalitní, čerství a český.

Hořice krásnější nebudou

Jenže o.s. Za Hořice krásnější svou hru nejspíše dohrálo. Projekt je ve fázi, kdy už sdružení nemůže zasahovat do stavebního řízení. Proti tomuto rozhodnutí podalo o.s. odvolání ke Krajskému úřadu, avšak bylo zamítnuto.

REKAPITULACE:

• Rok 2005 – město uzavřelo smlouvu se společností Lidl. Odstartovaly první žhavé protesty

•V roce 2007 Lidl vykoupil od města plochu k stavění supermarketu za téměř 30 milionů korun

•Rok 2009 – Městská jídelna a rakvárna byly zdemolovány.

•Rok 2009 – archeologové našli na místě budoucí stavby řadu významných nálezů.

•Rok 2010 – Pokud Krajský úřad zamítne o.s. Za Hořice krásnější jeho odvolání proti stavebnímu povolení, nic nebude stavbě marketu stát v cestě.

Do dvou měsíců by mělo být jasno o druhém odvolání, tentokráte proti stavebnímu povolení. Všechno ale zatím nasvědčuje tomu, že společnost Lidl budovat začne.

Kdy se bude stavět?

,,Pokud by bylo odvolání zamítnuto, stavět by se myslím začalo rychle. Lidl bude určitě chtít otevřít před vánočními svátky,“ řekl starosta Hořic Ivan Doležal.



Občanské sdružení už podle jeho předsedy Víta Kotrbáčka vyčerpalo všechny právní způsoby jak stavbě zabránit. ,,Teď už můžeme maximálně uspořádat nějaký happening. Byli bychom rádi, kdyby podoba supermarketu byla alespoň částečně přizpůsobena historické tváři okolí. To ale teď závisí na městě, jaké podmínky se společností Lidl vyjedná,“ sdělil Vít Kotrbáček.



,,O dalším velkém obchodu neuvažujeme. Už by byl trh příliš přesycen,“ ubezpečil nás starosta.



