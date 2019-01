Hořice – Rok 2012 je vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity s důrazem na podporu vitality a důstojnosti všech osob.

Dobrovolníci Duhy vítají tuto událost a rozhodli se ji podpořit vlastním projektem. Za tímto účelem vyhlašují výtvarnou soutěž a fotosoutěž: Aktivní stáří 2012.



Pro inspiraci vám navrhujeme následující témata: Sportujeme i po padesátce; Ani v padesáti se nenudíme; Jsme tam, kde to žije; Stáří a technika, Mám své štěstí…; Nostalgie života; Jak pomáhám dědečkovi a babičce; Spolu, spolu to zvládneme, Dovolená s dědou a babičkou.



Cíl soutěže: podporovat činnosti, které pomohou bojovat proti diskriminaci na základě věku, překonávat stereotypy související s věkem a bariéry mezigeneračního soužití.



Soutěží všichni: Soutěž je určena pro všechny věkové skupiny



Kategorie: I. MŠ, II. 1. – 5. třída, III. 6. – 9. třída, IV. Odborná učiliště a SŠ, V. Ostatní věkové kategorie, VI. Tělesně a zdravotně postižení.

Co a jak: Kreslit, malovat, fotit můžete jakoukoli technikou. Díla můžete doplnit příběhem.



Údaje o autorovi: jméno a příjmení, věk, adresu, téma obrázku – pište na zadní stranu, pokud vlastníte email, rovněž ho uveďte.



Kam zasílat díla: Soutěžní práce předejte přímo v hospici – areál nemocnice (čtvrtek 15 – 16.30 hodin), popř. zasílejte na adresu: Michal Ludvík, Šalounova 1794, 508 01 Hořice, tel. 608 025 130. Vaše fotografie a obrázky prosím odevzdejte nebo zasílejte nejpozději do 15. září 2012.

Hodnocení: Z každé kategorie vybereme tři nejlepší obrázky a tři nejlepší fotografie, které odměníme drobnými věcnými cenami. Vyhlášení proběhne v den Světového dne Hospiců dne 6. října 2012.



Účastí v soutěži dávají autoři souhlas s tím, že se jejich díla stanou majetkem Hospicového občanského sdružení Duha Hořice a budou sloužit k propagaci a šíření myšlenky hospicové péče.



Foto zasílejte na e-mail: Dobrovolnici.duha@ seznam.cz.

Všechna díla budou zveřejněna na našich stránkách: www.dobrovolnici-duha-horice.cz Michal Ludvík