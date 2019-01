Hořice –Rozhovor s mladým chemikem, Ondřejem Hákem z Hořic.

Ondřej Hák se získanými medailemi. | Foto: DENÍK/Tereza Černá

Ondra Hák opět dokázal, že patří mezi velmi nadějnou generaci chemiků. Před několika dny se zúčastnil 43. Mezinárodní chemické olympiády v turecké Ankaře. V konkurenci 273 soutěžících ze 70 zemí světa získal Ondra zlato. Další tři čeští účastníci si domů také přivezli cenné kovy. Mezinárodní chemická olympiáda (IChO), která vznikla v roce 1968, patří tak mezi nejstarší předmětové soutěže vůbec. Na bližší podrobnosti jsme se zeptali Ondřeje.



Jak ses na olympiádu připravoval?

Hlavně samostudiem. Kromě toho jsem absolvoval dvě výběrová soustředění pro olympiádu, jejichž náplní je kromě výběru čtyř nejlepších studentů do českého reprezentačního týmu také příprava na tuto mezinárodní soutěž. Obě soustředění trvají celý týden a vychází z přípravných úloh, zasílaných pořádající zemí, zhruba půl roku před konáním soutěže. Na prvním, totiž teoretickém soustředění, se rozebírají teoretické přípravné úlohy, zatímco na druhém, praktickém soustředění, máme možnost praktické přípravné úlohy provádět přímo laboratoři. Za zmínku stojí též možnost účasti na letním odborném soustředění v Běstvině, jako odměna za úspěšné představení v krajském kole národní chemické olympiády. Toto soustředění trvá dva týdny a kromě spousty zábavy a zajímavých přednášek, nejen chemických, máme možnost konzultovat naše případné otázky k olympiádě s kvalitními a vždy dobře naladěnými lektory.



Čím jsi musel projít, než ses na ni kvalifikoval?

Nejprve soustavou národních olympiád nejvyšší kategorie, zahrnující školní, krajské a národní kolo, probíhající ve stejném pořadí, jak je uvedeno. Jelikož jsem se v posledním kole chemické olympiády umístil mezi 16 nejlepšími studenty, byl jsem následkem toho pozván na teoretické výběrové soustředění, jehož hlavní náplní bylo psaní testů, souvisejících s tématikou soutěže. Po tomto boji 8 nejlepších studentů mohlo dále obhajovat své schopnosti, konkrétně svou zručnost v laboratoři na praktickém výběrovém soustředění, jehož náplní bylo praktické provádění praktických úloh, též souvisejících s tématikou olympiády. Poté ze čtyř nejlepších absolventů praktického soustředění konečně mohl být složen reprezentační tým , jehož součástí jsem se stal i já.



Na letním odborném soustředění v Běstvině jsem měl také možnost konzultací. Abych mohl na olympiádu, musel jsem projít národní soutěží, té samozřejmě předcházelo školní a krajské kolo. Dále jsem řešil přípravné úlohy na olympiádu, byly sice nepovinné, ale pro úspěch nezbytné. Lze z nich totiž odvodit tematické zaměření soutěže a je možno začít se studiem ještě dříve, než začnou výběrová soustředění.



Vypadá to docela složitě. Co všechno jsi musel zvládnout na samotné olympiádě v Turecku?

Dvě pětihodinové části, totiž teoretickou s osmi úlohami a praktickou se třemi úlohami. V teorii všechny úlohy jsou založené na logickém uvažování, tedy v žádném případě nejsme zkoušeni z chemických skutečností, které je nutné si pamatovat, kromě obecných základů.

Tématika úloh teoretické části se tradičně pohybovala v oblasti fyzikální a organické chemie.

Nyní potěším zejména chemiky a to představením stručného obsahu zadání teoretických úloh:

chemická kinetika s oxidy dusíku; amoniak jako palivo neprodukující skleníkové plyny a problémy s tím spojené; kvantová mechanika (vibrace molekul, fotochemická disociace molekul); kinetika reakce uvolňování vodíku z vodného roztoku komplexního hydridu rutheniovými nanoklastry + výpočet charakteristik palivového článku; syntéza a vlastnosti vysokoenergetických, polydusíkatých sloučenin; těžba zlata pomocí amoniaku, měďnatého iontu, thiosíranu a kyslíku; syntéza karbasacharidu jako zdroje energie pro zvířectvo, cestou přes 4+2 a 2+2 cykloadiční reakce; klik chemie – 1,3-dipolární cykloadice mezi alkynovými a azidovými deriváty

V praktické části se překvapivě vyskytly úlohy z analytické, fyzikální a organické chemie. Zde představuji, opět pro zvědavé chemiky, stručný obsah zadání praktických úloh:

- stanovení složení roztoku chloridu sodného a chloridu hořečnatého srážecí a chelatometrickou titrací; příprava vodíku z vodného roztoku amoniakátu boranu – katalýza reakce nanoklastry palladia a experimentální měření aktivity katalyzátoru v této reakci, organická syntéza směsi dvou diastereoizomerů a jejich rozdělení sloupcovou chromatografií – v našem případě šlo o zavedení chirality na ferocenový derivát a tedy zisk chirálního katalyzátoru, schopného katalyzovat asymetrické syntézy – nezbytné pro syntézu některých léčiv, které sami jsou chirální.



Teď jsi mě trochu zavalil odbornou terminologií; jelikož jí moc nerozumím, zeptám se: pracovalo se v týmu, nebo samostatně?

Pracuje se samostatně. Pořadí států se nevyhlašuje.



Jak byla soutěž náročná, byla těžší než vloni v Tokiu?

Bylo to srovnatelné. Olympiáda se mi zdála moc lehká.



Jak se ti v Turecku líbilo? Co ostatní chemici?

Turecko je pěkná země – příjemní lidé, prakticky žádná chudoba, mnoho tradic a turistických atrakcí (např. jsme navštívili dobře známé místo Capadocia), vynikající turecká káva a některé další kořeněné speciality.

Ostatní účastníci jsou přístupní. Umí se bavit jako ,,normální´´ lidi.



Na jakou další soutěž se chystáš?

Přesně za rok se koná v USA 44. ročník chemické olympiády. Jeden z mých cílů je, abych se jí mohl zúčastnit (k tomu je nezbytné být úspěšný v národní chemické olympiádě a ve výběrových soustředěních).



Ale teď máš prázdniny, co plánuješ?

Čeká mě přesná organizace následujícího školního roku, cestování (exkurze v chemických závodech a dolech), aktivnější studium anglického jazyka. V neposlední řadě také příprava na maturitu.



Po prázdninách jdeš do čtvrťáku, na jakou školu se chystáš?

Školu vybranou mám. Jelikož nevím, jestli se tam uchytím, nebudu raději nic bližšího prozrazovat.