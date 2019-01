Východní Čechy - Všechny meziměstské autobusy i MHD v obou krajských městech pojedou v pondělí bez omezení. Na hlavních silnicích ale hrozí blokády.

Pondělní stávka proti vládním reformám nejspíš v našem regionu nebude mít tak tvrdé dopady jako v Praze.



Zatímco v hlavním městě, Brně a několika dalších městech totiž od rána nebude jezdit ani městská hromadná doprava, ve východních Čechách bude nejspíš ochromena pouze železnice. Veškerá ostatní doprava včetně linkových meziměstských autobusů pojede podle jízdních řádů a protesty se jí nijak nedotknou.



„Vlaky se opět rozjedou odpoledne po ukončení stávky. Regionální vlaky zůstanou ve stanicích nebo v depech. Naší prioritou bude obnovení provozu po ukončení stávky kolem 16 hodin,“ řekl ředitel pardubického krajského centra osobní dopravy Českých drah Michal Štěpán.



V Pardubicích také v noci zůstane stát mezinárodní vlak Metropol. Další dálkové vlaky budou odstaveny na svých trasách mimo region. „O cestující bude postaráno, máme připraveny zásoby občerstvení, balené vody a dek,“ slíbil Štěpán.

Cestující přece nejsou rukojmí

Městskou dopravu v Pardubicích a Hradci Králové naproti tomu stávka neomezí. „Naše odbory se ke stávce aktivně nepřipojí, v pondělí pojedeme standardním způsobem. Ve vozech bude umístěno vyjádření, proč je stávka vyhlášena,“ řekl ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán. Podle něj se odboráři v Pardubicích zachovali vůči cestujícím odpovědně.



„S vládními reformami nesouhlasíme, ale k vyjádření odporu si nechceme brát obyvatele města jako rukojmí,“ reagoval podobně i šéf odborů hradeckého dopravního podniku Václav Špina.



Ochromena nebude ani meziměstská autobusová doprava. Největší dopravci se na odstávku nepřipravují. „Naši zaměstnanci s protestem souhlasí, ale aktivně se k němu nepřipojí. Autobusy, pokud nebudou někde překážky na silnicích, pojedou podle jízdního řádu,“ řekl generální ředitel Veolie Jindřich Poláček.



Kraje však neuvažují o tom, že by v pondělí posílily autobusové spoje, aby kompenzovaly výpadek na železnici. „Na to kraj nemá peníze,“ řekl například hradecký krajský radní pro dopravu Josef Ješina.



Odboráři mezitím řinčí zbraněmi. „V první fázi, když nedojde k dohodě, bude ochromena železnice. Jestliže jednání nepřinese úspěch, vstoupí protesty i do krajů a vypukne generální stávka,“ prohlásil včera předseda odborového svazu dopravy pro Královéhradecký kraj Zdeněk Wahl.



Odbory vyhlásily na pondělí stávku v dopravě proti vládním reformám. Podle předáků začne ve tři hodiny ráno. Zastavit by se měla městská doprava v Praze, Brně a dalších městech. Jezdit by neměly vlaky v celé ČR. V metropoli a na hlavních silnicích by měly být blokády. Odbory požadují stažení zdravotnické reformy, jinou podobu reformy penzí i zachování daňového zvýhodnění benefitů.

Problémy kvůli stávce v práci neomlouvají



Přestože ve východních Čechách bude v pondělí ochromena nejspíš jen železnice, o problémy budou mít tisíce lidí i tak postaráno. Mnozí se jen s potížemi dostanou do práce a škol. Autobusy totiž nemusejí zvýšený nápor cestujících pojmout. Včera, kdy byla stávka oznámena, však už bylo pozdě se ve firmách i školách podle toho zařídit.



„Co teď máme dělat? Na vyhlášení ředitelského volna je pozdě. Máme šest set studentů a nelze všechny v pátek odpoledne informovat,“ komentuje včerejší vyhlášení stávky odborářů Jaroslav Kořínek, ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště obchodu a služeb v Chrudimi.

V horší pozici jsou řadoví zaměstnanci. Do práce se totiž dostat musí, pokud si už radši na pondělí nevzali dovolenou. České zákony neznají omluvenou absenci v zaměstnání kvůli stávce. V Praze možná mnozí osedlají kola nebo obují tenisky a vyrazí pěšky. V prekérní situaci jsou ovšem ti, kteří do Prahy z východních Čech dojíždějí. Vlaky nepojedou a na auta mohou na příjezdových cestách do hlavního města čekat ohlášené blokády. Pro ty je nahlášená dovolená sázkou na jistotu.