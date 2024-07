V malebné vesničce, přímo u lesa, stála kdysi stará chalupa. Byla ale v tak špatném stavu, že nezbývalo než ji zbourat. Na jejím místě dnes stojí mobilní dům usazený na patkách. A právě k této modulární stavbě pomohl Jaroslav Sobota z Rokytňan v Plzeňském kraji svému sousedovi přistavět krásnou dřevěnou pergolu.

„Když jsem loni stavěl svou vlastní zimní zahradu, chodil se náš soused dívat, jak stavba roste. Už tehdy jsme se rozhodli, že letos společně přistavíme terasu i k jeho domku,“ vzpomíná zručný muž .

Sousedská výpomoc

Plány na stavbu pergoly nakreslil Jaroslav Sobota už loni na podzim. „Tím, že jsem si to naplánoval, jsme hodně ušetřili na nákladech za dřevo. Objednávali jsme zkrátka tak, aby bylo co nejméně prořezu,“ popisuje kutil.

Samotná stavba pak zabrala necelé tři týdny. „Původně jsem chtěl pergolu stavět po práci, nakonec jsem si ale vzal dovolenou. Soused má zahradu hned vedle nás, nějakých 60 metrů vzdušnou čarou. Jeden den jsem tam byl třeba dvě hodiny, druhý den jsme dělali zase šest,“ pochvaluje si Jaroslav Sobota velkou výhodu blízkosti.

„Materiál jsem objednal už na jaře. Základ se vešel pod 30 tisíc korun. Co mi udělalo radost bylo, že přivezli opravdu krásné dřevo. Nemuseli jsme ho ani příliš hoblovat, stačilo přebrousit. Práce pak šla pěkně od ruky,“ pochvaluje si kutil.



Kombinace dřeva a kovu působí moderně

Stavba podle Jaroslava Soboty začala betonováním patek, jejich navrtáním a sestavením roštu. „Nejhorší vždycky bývá vše dobře rozměřit. Nepoužívali jsme optický nivelační přístroj, zkrátka jsme si vystačili s vodováhou. Vypokládalo se ve dvou místech, takže super,“ usmívá se Jaroslav Sobota.

Podlaha je pokryta OSB deskami, na nichž bude navařený vinyl.

Pergola má rozměry 12 krát 3,5 metru a zahrnuje uzavřenou a otevřenou část. „Uzavřenou část jsme udělali zástěnami s dveřmi a okny. To sousedovi umožní využití prostoru i v zimě. Jedna část tak bude rozšiřovat obytný prostor. Druhá polovina bude zase sloužit jako terasa,“ popisuje kutil praktické řešení.

Jedním z dominantních prvků pergoly je zábradlí. Kombinuje totiž dřevo a kovové roxory natřené na černo.

„V zábradlí jsme použili roxory o průměru 20 milimetrů. Viděl jsem to někde na internetu a sousedovi se nápad líbil. Kombinace dřeva a kovu dodává pergole moderní a elegantní vzhled,“ myslí si Jaroslav Sobota. Na střechu byl vzhledem k malému sklonu použit plech.

close info Zdroj: Se svolením Jaroslava Soboty zoom_in Nejhorší prý bylo všechno dobře rozměřit.

Hotovo za 90 hodin a 70 tisíc korun

„Pergola pro mě byla prvním větším projektem. Ale výsledek stojí za to. Nejvíce mě těší, že to, co jsem si nakreslil, to jsem taky udělal. Ještě potřebujeme udělat schody a dopilovat pár drobností,“ je spokojený kutil, který není v práci se dřevem žádným nováčkem.

Samotná stavba zabrala podle Jaroslava Soboty 90 hodin čistého času. „Veškerý materiál vyšel na zhruba 70 000 korun. Za takovou stavbu to je skutečně dobrá cena,“ dodává závěrem.

